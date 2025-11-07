El Barça regresa al Camp Nou en un entrenamiento con 23.000 aficionados

El equipo dirigido por Hansi Flick se ejercitó en el renovado feudo 'culer', todavía en construcción, con las dos primeras graderías de Tribuna y Gol Sur abiertas (fase 1A del proyecto) y un ambiente que intentó evocar a los grandes días del antiguo Camp Nou. Los jugadores saltaron al césped entre los acordes del himno del Barça y miradas de asombro ante el nuevo escenario que será su casa, en una sesión que mezcló trabajo físico suave con el calor emocional del reencuentro con el aficionado, que agotó las entradas disponibles --solidarias y con recaudación para la Fundació Barça--.

Antes del inicio de la sesión el equipo se hizo la fotografía oficial con toda la plantilla, el cuerpo técnico y la mascota Cat, en un césped impecable que despertó elogios unánimes. Durante el entrenamiento, que se prolongó algo más de una hora, el público disfrutó de rondos, juegos de balón, ejercicios de tiro y mini partidos. El público dedicó varios cánticos a los jugadores, especialmente para el portero Joan Garcia, aún en proceso de recuperación de su lesión de rodilla y que volvió a ejercitarse con el grupo y a buen ritmo, y sobre todo para Lamine Yamal, el nuevo ídolo de la afición blaugrana, que tan solo había jugado 7 minutos en el anterior feudo.

Por su parte, el central de Martorell Eric Garcia participó con una máscara protectora tras romperse la nariz en el duelo de Champions ante el Brujas, mientras que jóvenes como Pau Cubarsí, Fermín López o Marc Casadó vivieron su estreno en el nuevo Spotify Camp Nou. "Muy feliz, una emoción tremenda volver al Spotify Camp Nou, que está divino. Es algo muy lindo", expresó el defensa Ronald Araujo tras la sesión a los medios del club. "Había compañeros que todavía no habían entrado ni jugado aquí, y estaban muy contentos. El 'culer' no defrauda, siempre está ahí en todo momento, y eso nos motiva para lo que queda. Seguro que les daremos muchas alegrías", añadió el uruguayo.

El delantero Marcus Rashford también se mostró entusiasmado con su primera experiencia sobre el nuevo césped. "Es una sensación muy bonita. Creo que es un estadio precioso y, como puedes imaginar, cuando esté lleno va a ser increíble. No puedo esperar para estar en este campo con más aficionados locales", señaló. "El Camp Nou siempre fue uno de mis estadios favoritos y uno en el que quería jugar. Pero hacerlo con el Barcelona es una sensación distinta. No sé cómo será, pero tengo muchas ganas de vivirlo", añadió el inglés, que marcó en el antiguo feudo con la camiseta del Manchester United.

Por su parte, el director de fútbol blaugrana, Deco, valoró la jornada como "un momento muy especial" para todo el club. "Espectacular. Creo que todos los que estamos en el día a día echábamos de menos volver aquí. Da la sensación de ser un estadio aún más grandioso. Hay recuerdos, pero lo importante es volver lo antes posible. Para los jugadores es diferente jugar aquí. Será espectacular cuando volvamos a hacerlo en partido oficial", añadió el exjugador portugués. Deco destacó además el peso creciente de la cantera en el nuevo ciclo del club. "En los dos últimos años y medio hemos sido capaces de poner jugadores de la Masia que son importantes. Es algo que buscaba el presidente y el club. Me imagino que para ellos, siendo jugadores de la casa, será muy especial, aunque sea un entrenamiento".

El entrenamiento de puertas abiertas sirvió como un ensayo general para la futura reapertura oficial una vez lleguen las licencias para la fase 1B del proyecto, que incluirá también las dos primeras graderías de Lateral y aumentará el aforo hasta cerca de 45.000 espectadores. Durante la sesión se probaron los accesos, los tornos, los nuevos asientos, la megafonía, las luces y un nuevo anillo de leds perimetral, con el objetivo de simular la operativa de un día de partido. Todo ello con una multitudinaria presencia de trabajores del club en distintas áreas para poder recabar toda la información necesaria y poder estar listos para la apertura del estadio en día de partido oficial.

Tras el entrenamiento, Flick y sus jugadores dedicaron un largo rato a firmar camisetas, hacerse fotografías con los aficionados y compartir impresiones sobre el nuevo estadio. El presidente, Joan Laporta, también se fotografió con los seguidores, se sentó en el banquillo y probó el asiento del técnico alemán, en un gesto simbólico que certificó el regreso al hogar blaugrana. La jornada concluyó con la reproducción del himno del FC Barcelona y del tema 'Porto l'escut al pit', del 125 aniversario, poniendo fin a una mañana que mezcló nostalgia y esperanza. El club confía en que este ensayo con público sirva para ultimar los detalles antes de reabrir el estadio de forma oficial, ante Athletic Club o Alavés a finales de mes (22 o 29 de noviembre), y convertir nuevamente el Spotify Camp Nou en el epicentro emocional del barcelonismo.