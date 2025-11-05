El Barça se la pega en Bélgica y empata en su visita al Brujas

No empezó nada bien el partido para el Barça en Brujas, con un equipo belga que se adelantó hasta en dos ocasiones en poco más de un cuarto de hora. A los seis minutos sorprendieron adelantada a la defensa culé dejando a Tresoldi marcar prácticamente a placer.

La reacción del Barça fue rápida y Ferran Torres logró igualar el marcador solo dos minutos más tarde rematando a gol un buen balón de Fermín, pero pasado el cuarto de hora el Brujas volvió a adelantarse con un gol de Forbs.

Llevaba el equipo de Flick la iniciativa e intentaba crear peligro en ataque por el costado de un Lamine Yamal que, entre algodones, fue el mejor jugador de su equipo. Las ocasiones más claras del Barça para empatar antes del descanso las tuvieron Koundé y Ferran.

El partido siguió de la misma manera tras la vuelta de vestuarios y, aunque el Brujas pudo poner tierra de por medio al principio con una ocasión de Seys, rápidamente volvió el partido a pasar por las botas de un Lamine Yamal que tuvo una clarísima ocasión que mandó al muñeco.

La más clara para el Barça antes del empate fue un disparo lejano de Eric García que se estrelló en el larguero, pero un minuto más tarde Lamine Yamal logró el 2-2 con una gran jugada individual. El joven español se deshizo de dos defensas con un gran regate en la frontal, combinó con Fermín y definió de maravilla ante la salida del portero.

Quedaba aún media hora de partido y parecía todo a favor para que el Barça remontara, pero solo tres minutos más tarde volvió a conceder espacios a la espalda de su defensa y Forbs se plantó solo ante Szczesny para volver a poner por delante al Brujas.

Pudo ser mayor la ventaja para el equipo belga, que se encontró con un penalti a favor pocos minutos más tarde, pero el VAR corrigió a Taylor, que anuló la decisión.

El Barça siguió encomendado a Lamine Yamal, que lo intentó primero con un zapatazo desde la frontal que paró el portero con una gran estirada. No pudo hacer nada Jackers poco después en un centro del '10' culé que peinó Tzolis intentando despejar, pero que se coló en su portería.

El partido acabó con polémica después de que Vermant aprovechara un error garrafal de Szczesny para robarle el balón y marcar el 4-3, pero el VAR volvió a llamar a Taylor para que fuera a ver la acción a la pantalla y terminó anulando el gol por falta al portero blaugrana.

El equipo culé suma así siete puntos y se queda aún fuera de los ocho primeros que dan acceso directo a octavos de final. El próximo partido, el 25 de noviembre ante el Chelsea en Stamford Bridge.