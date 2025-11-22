El Barça golea al Athletic en su regreso al Camp Nou

El FC Barcelona ha goleado al Athletic Club (4-0) en su regreso al Camp Nou 906 después del último partido. Los goles de Lewandowski, un doblete de Ferran Torres y Fermín han permitido al Barça colocarse líderes de LaLiga a la espera de lo que haga el Real Madrid contra el Elche en su partido del domingo.

El encuentro se puso pronto de cara para los culés gracias al gol de Lewandowski en el minuto cinco. El tanto nació de un error de la defensa del Athletic al despejar. El balón le cayó al propio Lewandowski que con un potente disparo ajustado al palo derecho superó a Unai Simón.

El gol le dio aliento al Barça, que quería lucirse en su estreno en el Nou Spotify Camp Nou. Si bien, se le resistió el segundo. Primero, Unai Simón paró un disparo a bocajarro de Fermín, mientras que el linier anuló a Ferran Torres un tanto por fuera de juego.

De un posible 1-2 al 2-0

El Athletic, muy flojo en defensa, intentaba reponerse del golpe y Unai Gómez y Nico Williams tuvieron el empate en sus botas, pero el primero remató al pecho de Joan García cuando tenía todo a favor para marcar, y el pequeño de los Williams mandó al lateral de la red su disparo con la zurda.

Así que de un posible 1-2, el encuentro pasó al 2-0 para el Barça. Lamine Yamal le puso con el exterior una asistencia a Ferran Torres que se quedó solo ante Unai Simón, que a punto estuvo de parar el balón, pero iba con la fuerza suficiente para colarse en la portería.

La segunda parte empezó como la primera, con un gol del Barça nada más arrancar y un fallo del Athletic al sacar el balón jugado. Eric García robó el balón en la frontal y se la pasó a Ferran. Este se lo dio a Fermín, que hizo una pared con Eric García para plantarse solo ante Unai y poner el 3-0 en el marcador.

Sancet, expulsado con roja directa

El partido se le puso todavía más cuesta arriba al conjunto bilbaíno después de quedarse con 10, ya que el árbitro le sacó la roja directa a Sancet por una patada a destiempo sobre Fermín. Para contrarrestar este golpe, Valverde hizo un triple cambio que no surtió efecto porque las ocasiones más claras siguieron cayendo del lado culé.

Dani Olmo pudo marcar el cuarto hasta en dos ocasiones, pero la suerte no estuvo de su lado. Para aprovechar la situación de ventaja, Hansi Flick dio entrada a Marc Casadó, Marc Bernal y Dro, un joven de la cantera, que debutó contra la Real Sociedad en la jornada 7 en Champions contra el Olympiacos. También volvió a los terrenos de juego Raphinha después de su lesión.

En el último minuto, Ferran marcó el cuarto gol del partido, después de que el linier lo anulara por fuera de juego. Un pase magistral de Lamine Yamal dejó al delantero valenciano solo ante Unai Simón, al que venció con un disparo cruzado al palo largo.

El Barça con esta victoria se colocó líder de la clasificación empatado a puntos con el Real Madrid, que se enfrenta al Elche. En el próximo partido, los culés reciben al Alavés también en el Camp Nou, aunque antes jugarán contra el Chelsea en Champions.