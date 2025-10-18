El Barça - Girona se para antes de empezar por la protesta de la AFE y LaLiga censura las imágenes

El FC Barcelona - Girona es el tercer partido de la novena jornada de LaLiga que se para antes de empezar por la protesta convocada por la Asociación de Futbolistas de España (AFE) debido a la falta de información, según denuncian los capitanes de los equipos, por el encuentro entre el Villarreal y el Barça que se disputará en Miami el próximo 20 de diciembre.

Al igual que en el Oviedo - Espanyol en el Tartiere, partido inaugural de la jornada este viernes, y en el Sevilla-Mallorca, primer partido del sábado, los jugadores del Barça y del Girona se han parado durante los primeros 15 segundos de partido y no han disputado el balón. Sin embargo, LaLiga no ha emitido las imágenes. Lo que sí se podía escuchar eran los pitos de la afición culé.

En cuanto el colegiado Jesús Gil Manzano pitó el comienzo del partido, la retransmisión de LaLiga ha mostrado un plano grabado por un dron en el que se veía el Estadio Lluis Companys de lejos y podía intuirse lo que estaba pasando, que ninguno de los jugadores estaba disputando el balón. La única referencia a la protesta ha sido un faldón en la esquina inferior izquierda en el que podía leerse "Compromiso por la paz".

El comentarista de DAZN, Miguel Ángel Román, aun así ha comentado a los espectadores lo que estaba pasando: "Aunque ustedes no lo están viendo, la imagen en directo es que se han quedado parados los jugadores del Girona. También lo han hecho los jugadores del Barça como protesta desde el sindicato AFE por el partido que se va a jugar a finales de año en Miami entre el Villarreal y el FC Barcelona".

El comunicado de la AFE se emitió a las 19:00 horas del viernes

En el Oviedo-Espanyol disputado este viernes la LaLiga mostró un plano de fuera del estadio, después uno corto de los entrenadores y después el partido en directo cuando ya había comenzado. En el Sevilla-Mallorca, LaLiga ha mostrado un plano cenital del campo desde el centro del terreno de juego. Cuando empezó el partido, la retransmisión volvió a la normalidad.

El aviso de esta protesta llegó sobre las 19:00 horas del viernes cuando la AFE emitió un comunicado en el que anunciaba que todos los clubes se sumaban a la protesta. El martes ni Javier Tebas. presidente de LALiga, ni los presidentes de Barça y Villarreal acudieron a la reunión convocada con los capitanes del resto de equipos.

"Los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos" rezaba el comunicado. Aunque habían decidido "mantener al margen" tanto a los futbolistas del Barça como del Villarreal, "para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club", los culés se han sumado a la protesta.