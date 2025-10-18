El Barça gana en el último minuto al Girona y calienta motores para el clásico contra el Real Madrid

El Barça ha ganado al Girona en el último minuto gracias a un gol de Araújo. Los culés se adelantaron con un gol de Pedri y el Girona puso el empate en el marcador con un gol de chilena. Los azulgrana llegan así al partido contra el Real Madrid que se juega el próximo domingo con el ánimo por las nubes. La nota negativa: la expulsión de Flick en el descuento.

Hansi Flick hizo para este partido hasta cinco cambios: volvieron Lamine Yamal, Marc Casadó, Balde y Eric García en el centro de la defensa, mientras que dio la oportunidad de debutar al canterano Toni Fernández. Por su parte, Michel introdujo tres novedades en el once, con la vuelta de Hugo Rincón, Joel Roca y Bryan Gil.

Menos de cinco minutos tardó Lamine Yamal en sembrar el peligro en la zaga del Girona, pero su tiro se marcó desviado. Rashford también lo intentó, pero Gazzaniga despejó de puños su disparo. Si bien el Barça tardó poco en marcar, era el minuto 10 y Pedri se sacó una jugada de la manga. Recogió el pase de Lamine y se abrió hueco en la defensa hasta que lo vio claro para disparar. El portero del Girona se quedó haciendo la estatua.

Al Girona no le quedaba otra que reaccionar y solo necesitó diez minutos. Witsel, con un remate espectacular de chilena cruzada tras una 'dejadita' de cabeza de Arnau Martínez, puso el 1-1 en el marcador. Así, las cosas volvían a estar como al principio.

El Girona se creció y tuvo dos ocasiones seguidas para ponerse por delante, primero un paradón de Ssczesny a un mano a mano de Vanat y después un tiro al palo de Portu. La respuesta fue una mano salvadora de Gazzaniga a un disparo de De Jong y un tiro a la escuadra de Rashford. El partido estaba vibrante.

Con el paso de los minutos, el equipo de Míchel iba acumulando ocasiones y si no logró irse al descanso por delante en el marcador fue por falta de puntería. Bryan Gil se plantó solo ante Ssczesny, pero su disparo se fue por encima del larguero, mientras que el tiro de Witsel en la jugada siguiente rozó el palo derecho.

Flick dio entrada a Fermín en la segunda parte y en la primera jugada en la que participó pudo marcar gol, pero Gazzaniga detuvo el lanzamiento. La respuesta del Girona llegó en la siguiente jugada con un disparo de Bryan Gil que desvió lo justo Koundé, mientras que después la volvió a tener Fermín, cuyo tiro se estrelló en el palo. Era un partido de ida y vuelta en el cualquier despiste podía decantar la balanza de un lado u otro.

El Barça encontró el premio gracias a un remate de cabeza de Cubarsí tras un córner, sin embargo, el árbitro anuló el gol por falta previa. Con el paso de los minutos, el ritmo del partido se relajó, y todo pendía de un hilo. El Girona se encerró en su campo y el Barça era incapaz de superar el muro.

En el último minuto, el Barça marcó el gol de la victoria. Los azulgrana, ya a la desesperada porque veían que se le escapaban dos puntos antes del Clásico, encontraron premio. Eric García robó el balón y desde la línea de fondo puso un pase a Araújo que remató como pudo, lo justo para mandar el balón al fondo de la red.