El Barça femenino golea al Real Madrid y se lleva el primer clásico de la temporada

El FC Barcelona se ha llevado el Clásico femenino gracias a un doblete de Ewa Pajor y los goles de Sydney Schertenleib y Aitana Bonmatí. Las blancas pudieron acercarse en el marcador cuando el partido todavía iba 2-0, pero Cata Coll paró el penalti lanzado por Weir. Con esta victoria, las culés aumentan su ventaja en la clasificación hasta los siete puntos.

Los primeros 10 minutos del encuentro fueron de auténtico vértigo. Dos goles anulados -uno a Weir y otro a Pajor- y un remate al palo cada equipo. Si bien, el premio se lo llevó el Barça tras el primer gol de Pajor después de una buena asistencia de Claudia Pina. Previamente, Linda Caicedo tuvo un mano a mano clarísimo contra Cata Coll, que despejó el tiro con el pie.

El equipo culé siguió aumentando la distancia en el marcador gracias al segundo gol de Pajor con el pecho tras un centro de Graham Hansen. El Real Madrid quedó tocado tras los dos tantos y las azulgranas pudieron aumentar la distancia, pero apareció la portera merengue que, con varias intervenciones, salvó a su equipo.

A la vuelta del descanso, la situación siguió igual, con el FC Barcelona volcado sobre la portería del Real Madrid. Vicky y Hansen estuvieron a punto de marcar en los primeros cinco minutos. Con el paso de la segunda parte, el ritmo bajó y la mala noticia llegó con la lesión de Brugts en el minuto 70.

En los últimos minutos, el partido se revolucionó. En el minuto 80, cuando el marcador todavía era de 2-0, el Real Madrid pudo recortar distancias de penalti, pero Cata Coll lo paró -un penalti que debería haberse repettido porque la guardameta se adelantó-. También pudo marcar Athenea en un uno contra uno, pero la portera del Barça hizo una gran parada.

Cuando parecía que el marcador no iba a moverse más, llegó la sentencia culé en los minutos de añadido finales. Primero Sydney Schertenleib y después Aitana Bonmatí se sumaron a la goleada culé. Con esta victoria, las culés se distancian en la clasificación hasta los siete puntos.