El Barça se estrena con una gran goleada ante el Bayern

Que el combinado alemán recortara distancias cuando el marcador ya iba 3-0 para el cuadro de Pere Romeu fue la única flaqueza de las azulgranas en una noche prácticamente perfecta. Y es que el conjunto bávaro, que concedió en exceso, tuvo su momento de lucidez y, en una acción de juego directo, consiguió acusar un mal marcaje del local para conseguir una diana en el min.32, pero el resto del partido remó contracorriente. Y es que las de José Barcala fueron puestas contra las cuerdas por un Barça muy insistente desde el primer segundo; las azulgranas, siempre con la última marcha puesta, consiguieron el primer tanto en el cuarto minuto de partido, tras una maravillosa jugada coral que despejaría mal una defensa del Bayern y que terminaría en los pies de Putellas. Esta, sin pensarlo, encontró la escuadra de la portería con una rosca medida, y marcó el precedente para convertir el Estadi Johan Cruyff en una fiesta.

La superioridad de las catalanas se estableció como la tónica general, y el cuadro visitante, vio que tan pronto como el min.12 el marcador ya reflejaba un 2-0. Esta vez el tanto vendría tras un balón parado que remató Paredes pero que, tras besar la madera, acabaría celebrando Pajor en otra noche estelar. Las de Barcala pecaron en repetidas veces de una ineficiente salida de balón, y la primera fue en el tercer gol; en el min. 27 el Barça recuperó, triangularon las dos Balones de Oro y Esmee, ante la pasividad defensiva del equipo alemán, entró hasta la cocina para hacer el tercero y allanar el camino hacia la victoria.

Aún tendrían la última palabra de nuevo, en el añadido del descanso, las azulgrana. Con el tanto en contra ya reflejado en el electrónico, las catalanas volvieron a mostrar su superioridad con un tanto que se coció en la medular, en las botas de una brillante Aitana, y que acabaría firmando Salma, que remató con sin esmero y celebró con rabia. Lejos de haber terminado la fiesta, el segundo tiempo aún no daría tregua al Bayern, muy menguado en los duelos y frágil como bloque. En la retoma, Pajor volvería a recoger el testigo goleador tras otra mala salida de balón rival, y en el min. 56, al más puro estilo ‘killer’, se embarcaría hacia una superada Mahmutovic para batirla de nuevo.

La guinda al pastel la pondría Pina, que como de costumbre, entraría para revolucionar el partido; primero, a dos minutos para el final y tras una jugada espectacular de Vicky López, que con piernas frescas se recorrió todo el campo, sola contra el mundo, para acabar sirviendo el balón a la de Moncada y que esta hiciera su magia al palo imposible de la portera. Solo tres minutos después, ante un rival tocado y hundido que se deshizo, Mapi lo intentaría desde lejos, para que, otra vez, una atenta Esmee asistiera el mismo rechace a la de siempre; una Pina insaciable que puso el séptimo en un debut europeo de once sobre diez.

Así, las subcampeonas de Europa se deshicieron del campeón alemán, un equipo acostumbrado a encajar poco pero que arranca en la fase de liga, el nuevo formato de la máxima competición europea, con muchas asignaturas pendientes y ante un Barça que con solo un partido ya es líder.