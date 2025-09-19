El Barça disminuye en más de 100 millones de euros el límite de coste de su plantilla

El Barcelona redujo su límite salarial para esta temporada a 351,284 millones de euros, según los datos del Limite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) actualizados por LaLiga este viernes, en los que el Real Madrid mantiene la mayor capacidad con 761,226 millones.
Nueva rebaja en el límite salarial azulgrana
Respecto a la cifra del pasado febrero, el Barça baja de los 463 millones que tenía a los 351 actuales; el Real Madrid aumenta de 754 a 761 y el Atlético de Madrid aumenta de 314 a 326, tras el Real Madrid y el Barcelona.
El Sevilla mantiene la menor capacidad de LaLiga EA Sports con 22,139 millones.
En LaLiga Hypermotion la mayor cifra corresponde al Leganés con 14,773, seguido de Las Palmas con 13,377 y Valladolid con 12,165.
El incremento en ambas categorías ha sido del 4 % respecto al año anterior, con una suma global en la máxima categoría de 2.704 millones y en LaLiga Hypermotion a 200,107, con una cifras finales de compras y ventas que suponen las de la segunda mejor temporada después de la 2019-2020, según LaLiga.
El LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.
Los conceptos incluidos en el LCPD deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).
Cada club propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, pero corresponde al Órgano de Validación de LALIGA aprobarlo o rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad.
Primera División
Sevilla 22.139
Athletic Club 126.050
Barcelona 351,284
Espanyol 56,587
Real Madrid 761,226
Atlético de Madrid 326,989
Betis 125,946
Levante 35,537
Real Sociedad 128,259 (incluye Real Sociedad B)
Mallorca 60.917
Valencia 91,238
Osasuna 54,530
Alavés 40,999
Elche 40,480
Villarreal 173,084
Celta 91,124
Rayo Vallecano 47,028
Oviedo 45,120
Girona 75,442
Getafe 50,705
Total: 2,704,684
Segunda División
Sporting de Gijón 11,492
Deportivo 11,490
Cádiz 7.065
Racing Club 12.106
Castellón 11,334
Cultural y Deportiva Leonesa 6,898
Mirandés 7,891
Valladolid 12,165
Leganés 14,773
Granada 4,298
Zaragoza 11,301
Albacete 8,511
Eibar 8,985
Andorra 6,461
Las Palmas 13,377
Córdoba 10,092
Ceuta 6,713
Huesca 11,537
Burgos 8,507
Almería 3,395
Málaga 11,718
+ Real Sociedad B (incluido en Real Sociedad)
Total 200,107.