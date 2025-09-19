El Barça disminuye en más de 100 millones de euros el límite de coste de su plantilla

El Barcelona redujo su límite salarial para esta temporada a 351,284 millones de euros, según los datos del Limite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) actualizados por LaLiga este viernes, en los que el Real Madrid mantiene la mayor capacidad con 761,226 millones.

Nueva rebaja en el límite salarial azulgrana

Respecto a la cifra del pasado febrero, el Barça baja de los 463 millones que tenía a los 351 actuales; el Real Madrid aumenta de 754 a 761 y el Atlético de Madrid aumenta de 314 a 326, tras el Real Madrid y el Barcelona.

El Sevilla mantiene la menor capacidad de LaLiga EA Sports con 22,139 millones.

En LaLiga Hypermotion la mayor cifra corresponde al Leganés con 14,773, seguido de Las Palmas con 13,377 y Valladolid con 12,165.

El incremento en ambas categorías ha sido del 4 % respecto al año anterior, con una suma global en la máxima categoría de 2.704 millones y en LaLiga Hypermotion a 200,107, con una cifras finales de compras y ventas que suponen las de la segunda mejor temporada después de la 2019-2020, según LaLiga.

El LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.

Los conceptos incluidos en el LCPD deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada club propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, pero corresponde al Órgano de Validación de LALIGA aprobarlo o rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad.

Primera División

Sevilla 22.139

Athletic Club 126.050

Barcelona 351,284

Espanyol 56,587

Real Madrid 761,226

Atlético de Madrid 326,989

Betis 125,946

Levante 35,537

Real Sociedad 128,259 (incluye Real Sociedad B)

Mallorca 60.917

Valencia 91,238

Osasuna 54,530

Alavés 40,999

Elche 40,480

Villarreal 173,084

Celta 91,124

Rayo Vallecano 47,028

Oviedo 45,120

Girona 75,442

Getafe 50,705

Total: 2,704,684

Segunda División

Sporting de Gijón 11,492

Deportivo 11,490

Cádiz 7.065

Racing Club 12.106

Castellón 11,334

Cultural y Deportiva Leonesa 6,898

Mirandés 7,891

Valladolid 12,165

Leganés 14,773

Granada 4,298

Zaragoza 11,301

Albacete 8,511

Eibar 8,985

Andorra 6,461

Las Palmas 13,377

Córdoba 10,092

Ceuta 6,713

Huesca 11,537

Burgos 8,507

Almería 3,395

Málaga 11,718

+ Real Sociedad B (incluido en Real Sociedad)

Total 200,107.