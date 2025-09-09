El Barça confirma que jugará contra el Valencia en el Johan Cruyff

El FC Barcelona ha confirmado este martes en un comunicado que el partido ante el Valencia de este fin de semana correspondiente a la jornada 4 de LaLiga se disputará finalmente en el Estadio Johan Cruyff debido a que el club blaugrana no ha conseguido aún los permisos necesarios para reabrir el Camp Nou.

La entidad explica que sigue "trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura" de su estadio, aún en obras, de cara a los próximos partidos y con la vista puesta en el primer partido en casa en Champions ante el PSG del próximo 1 de octubre.

En su comunicado, el Barcelona informa de que dará todos los detalles relativos a la organización del encuentro y la gestión de las entradas en los próximos días. Según ha avanzado 'El Chiringuito', las entradas se sortearán entre los socios con presencia en Montjuïc que lo soliciten.

El Estadio Johan Cruyff tiene capacidad para 6.000 espectadores y ya tiene la confirmación oficial y definitiva de LaLiga para que el partido pueda disputarse allí.