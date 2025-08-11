FC BARCELONA

El Barça cierra la pretemporada con goleada en el trofeo Joan Gamper (5-0)

El conjunto de Hansi Flick golea al Como italiano en un partido que tuvo como protagonistas a Fermín López y Lamine Yamal que lograron un doblete y a Raphinha que anotó otro tanto. Se decidió por la vía rápida y con la misma línea que ya caracterizó al conjunto catalán la pasada temporada en la que conquistó tres títulos.

Tommy del Cerro

Madrid |

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates a goal with Alejandro Balde during the Joan Gamper Trophy, football match played between FC Barcelona and Como 1907 at Johan Cruyff Stadium on August 10, 2025 in Sant Joan Despi, Spain. AFP7 10/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
FC Barcelona v Como 1907 - Joan Gamper Trophy | Europa Press

El club blaugrana sentenció el partido en 25 minutos. Entre el 20 y el 45 anotó cuatro goles. Fermín López y Lamine Yamal lideraron al equipo marcando un doblete cada uno. El otro tanto fue de Raphinha. El Barça demostró ser efectivo y mantener los mecanismos intactos de la temporada pasada, presentando así su candidatura para aspirar a todos los títulos.

El proyecto de Hansi Flick continúa con goles, presión asfixiante, mucho acierto en la portería contraria y con los nuevos refuerzos integrándose cada vez más en la plantilla. Fueron titulares ante el Como Joan García y Marcus Rashford que debutaron ante su afición. Las ausencias más destacadas fueron los lesionados Robert Lewandowski y Dani Olmo, sumada a la de Iñigo Martínez que se marchó traspasado a Arabia Saudí.

El encuentro tuvo lugar en el Estadi Johan Cruyff. Antes de empezar como es tradición, el capitán, Ter Stegen cogió el micrófono y se dirigió a la afición. Tras el conflicto, el alemán aclaró que fue importante solucionar el tema con el club y que ahora es momento de mirar hacia delante. El estadio le aplaudió.

A seis días para comenzar la temporada, el Barcelona está preparado para su estreno en Palma ante el Mallorca. En los cuatro amistosos disputados ha anotado un total de 20 goles, todo un aviso sobre su potencial.

