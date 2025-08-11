El Barça cierra la pretemporada con goleada en el trofeo Joan Gamper (5-0)

El club blaugrana sentenció el partido en 25 minutos. Entre el 20 y el 45 anotó cuatro goles. Fermín López y Lamine Yamal lideraron al equipo marcando un doblete cada uno. El otro tanto fue de Raphinha. El Barça demostró ser efectivo y mantener los mecanismos intactos de la temporada pasada, presentando así su candidatura para aspirar a todos los títulos.

El proyecto de Hansi Flick continúa con goles, presión asfixiante, mucho acierto en la portería contraria y con los nuevos refuerzos integrándose cada vez más en la plantilla. Fueron titulares ante el Como Joan García y Marcus Rashford que debutaron ante su afición. Las ausencias más destacadas fueron los lesionados Robert Lewandowski y Dani Olmo, sumada a la de Iñigo Martínez que se marchó traspasado a Arabia Saudí.

El encuentro tuvo lugar en el Estadi Johan Cruyff. Antes de empezar como es tradición, el capitán, Ter Stegen cogió el micrófono y se dirigió a la afición. Tras el conflicto, el alemán aclaró que fue importante solucionar el tema con el club y que ahora es momento de mirar hacia delante. El estadio le aplaudió.

A seis días para comenzar la temporada, el Barcelona está preparado para su estreno en Palma ante el Mallorca. En los cuatro amistosos disputados ha anotado un total de 20 goles, todo un aviso sobre su potencial.