El Barça aprovecha la derrota del Madrid y se coloca líder de LaLiga tras ganar a la Real Sociedad (2-1)

El FC Barcelona se ha colocado como líder de LaLiga tras aprovechar la derrota del Real Madrid en el derbi y ganar a la Real Sociedad (1-2). Los culés han tenido que remontar el gol inicial del conjunto txuri-urdin, que se adelantaron a la media hora de partido. Lamine Yamal ha vuelto a los terrenos después de su lesión y ha asistido a Robert Lewandowski para el gol de la victoria.

La primera ocasión fue para la Real Sociedad tras el lanzamiento de una falta lateral. Guedes puso un gran centro a media altura que Oyarzabal remató de cabeza rozando el poste izquierdo. Si bien, la respuesta del Barça fue rápida. En el córner siguiente, Rashford lanzó un potente derechazo, pero Remiro sacó sus reflejos y evitó el gol culé.

Al Barça le costaba romper el candado de la defensa txuri-urdin, por lo que probó en varias ocasiones disparos desde fuera del área, pero el portero de la Real estuvo atento a los disparos de Araújo y Roony. El premio se lo llevó la Real Sociedad que tras una acción individual de Barrenetxea que se deshizo de Koundé en el lateral, le sirvió un centro raso milimétrico a Odriozola, que solo tuvo que empujar el balón.

Gran actuación de Remiro

El Barça se quedó tocado tras el tanto, pero se recompuso rápidamente. El empate no llegó antes porque Remiro, el mejor de la Real hoy, aunque acabó sustituido por lesión, lo evitó hasta en dos ocasiones. Primero sacando con una palmada el remate de su propia defensa y luego con una estirada a un remate de Roony.

Sin embargo, el portero no pudo hacer nada al inapelable remate de Koundé en el córner que supuso el 1-1 justo antes del descanso. La segunda parte comenzó con el Barça muy volcado sobre la portería de la Real Sociedad y todo el ataque culé pasaba por las botas de Pedri González.

Clave la entrada de Lamine Yamal

La clave fue la entrada de Lamine Yamal después de perderse cuatro partidos por lesión. En la primera jugada que participó asistió a Lewandowski para hacer el 1-2. Oyarzabal perdió un balón comprometido en la frontal y el balón le cayó a Yamal, que tras irse de su par, le puso un centro teledirigido a Lewan que lo remató de cabeza en el área pequeña. Lamine pudo redondear su vuelta a los terrenos de juego, pero el gol que marcó tras un pase de Dani Olmo fue anulado por fuera de juego.

En los últimos cinco minutos de juego, el partido se volvió loco con un remate al larguero para cada equipo, primero Kubo para la Real Sociedad y luego Lewandowski para el Barça. Si bien, el marcador no se movió y el Barça se llevó los tres puntos. El próximo reto de los culés es el partido de Champions contra el PSG. Por su parte, la Real Sociedad podría entrar en puestos de descenso si el Oviedo gana su partido.