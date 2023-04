Baraja: "La salvación es una carrera de fondo"

“Al final para nosotros es un reto importante. Durante la temporada no hemos tenido continuidad. Ganar dos partidos seguidos te permitiría ver las cosas de otra manera pero no sería definitivo. Lo más importante es que cuando haya dificultades no se pierda la fortaleza y seguir luchando”, remarcó en la rueda de prensa previa al choque ante el Valladolid.

“Nuestro deseo sería encontrar ahora nuestro momento, en el momento crucial de la temporada. Que el trabajo se traduzca en resultados, pero eso solo se consigue si haces las cosas bien y consigues que el equipo juegue a lo que quieres jugar. Decir ‘hay que ganar’ está bien pero hay que pensar siempre en cómo ganar. Nos centramos mucho en eso y si haces cosas bien te llegara el resultado positivo y estarás más cerca de ganar”, explicó.

El técnico insistió en que la de la salvación es “una carrera de fondo” y que hay “momento de gran dificultad”. “Ganar en Elche nos da la opción de que si ganamos poder salir de abajo. Los jugadores saben de la importancia del choque y que vamos a necesitar nuestra mejor versión”, apuntó.