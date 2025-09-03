fc barcelona

Balde sufre lesión en el bíceps femoral izquierdo

El lateral del Barcelona Alejandro Balde sufre una "pequeña lesión" en el bíceps femoral de la pierna izquierda, según ha informado este miércoles el club azulgrana.

EFE

Madrid |

El zaguero, titular esta temporada en los tres primeros partidos de su equipo en LaLiga, se ha lesionado en el entrenamiento de este miércoles, el último de la semana para los futbolistas del Barça que no han sido convocados por sus selecciones. Según precisa la entidad en su comunicado, la evolución de la lesión marcará la disponibilidad del jugador con vistas a los próximos compromisos del equipo que dirige Hansi Flick.

El próximo partido que disputará el Barcelona será el domingo 14 de septiembre frente al Valencia. La lesión de Balde se suma a las bajas ya conocidas de Pablo Páez Gavira 'Gavi', que arrastra molestias en la rodilla derecha, y Marc-André ter Stegen, que se está recuperando de una operación en las lumbares.

