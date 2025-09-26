Baena, la gran incógnita de Simeone para el derbi

En condiciones normales, el internacional español fichado al Villarreal sería titular fijo en el esquema de Simeone, fuera cual fuera el puesto por sus cualidades diferenciales. En este caso, viene de cinco partidos de baja y seis sin jugar. Ya entró en la convocatoria ante el Rayo Vallecano, pero sin minutos, aunque calentó en la banda. Baena solo ha jugado un partido hasta ahora con el Atlético en competición oficial, el pasado 17 de agosto contra el Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, cuando actuó de segundo punta, con Griezmann, Raspadori y Sorloth en el banquillo. Ya jugó ahí también en los amistosos previos ante el Rayo y el Newcastle. Es una de sus variadas posiciones. También puede jugar más atrás, en la izquierda o por dentro.

Si no es el elegido para la delantera, en la que es indiscutible Julián Alvarez, Griezmann o Raspadori, que se han repartido la titularidad en los últimos compromisos, son las opciones más probables. Sorloth no juega de inicio desde antes del último parón, contra el Alavés. Ni frente al Villarreal ni frente al Liverpool ni frente al Mallorca ni frente al Rayo, aunque este último fue baja por sanción por su expulsión en Son Moix. Más allá de la incógnita de Baena, el once de Simeone parece definido en el resto de las posiciones y en cada una de las líneas, salvo sorpresa o giro respecto a la base con la que se ha movido en las últimas citas de su equipo, con Marcos Llorente como lateral o tercer central, dependiendo de las circunstancias del juego, igual que ocurre con Giuliano Simeone como carrilero o extremo.

La portería será para Jan Oblak; Robin Le Normand es fijo en el centro de la defensa, junto a Clement Lenglet y David Hancko, que apunta al lateral zurdo contra el Real Madrid; y en el medio es indudable Pablo Barrios, previsiblemente al lado de Koke Resurreccion, con la alternativa de Conor Gallagher y las bajas de Cardoso y Almada. Giuliano Simeone, por la derecha, y Nico González, por la izquierda, también aparentan la titularidad en las bandas en el derbi del próximo sábado. Ninguno de los dos partió de inicio contra el Rayo Vallecano, por rotación, igual que tampoco jugó Lenglet en la defensa, pero a los tres se les espera de inicio frente al Real Madrid.

Baena debe ser el salto de este Atlético. Solo Mohamed Salah (Liverpool), Lamine Yamal (Barcelona) y Michael Olise (Bayern Múnich) crearon más opciones de ataque que el internacional español en las cinco grandes ligas europeas la pasada temporada. Él generó 49 posibilidades entonces en el Villarreal: marcó siete goles y dio diez. Y la convicción de Simeone es total en él. Lo necesita para construir el equipo que quiere.