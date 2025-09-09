Azpilicueta: "El entrenador y el club transmiten ilusión"

Azpilicueta, de 36 años, indicó que "quería tener este verano" para "disfrutar" con su familia, después de que hubiese competido con el Atlético de Madrid "hasta el 23 de junio en el Mundial de clubes", y que se decantó por "el proyecto del Sevilla" porque "el entrenador (el argentino Matías Almeyda) y el club transmiten ilusión. Me dijeron que me necesitaban en este proyecto, siendo una parte importante en el campo y fuera de él, aportando la experiencia de muchos años en la elite. Creo que puedo aportar tanto ayudando a ganar partidos como a los compañeros a ser mejores. La idea es que cuando yo salga de aquí, la situación sea mejor que la de ahora", recalcó el navarro, formado en Osasuna y con una vasta y laureada trayectoria en el Olympique de Marsella, Chelsea y Atlético de Madrid.

El nuevo refuerzo del Sevilla aseguró que "todo el mundo está con más confianza por la victoria en Girona" en la tercera jornada (0-2) y "ojalá se pueda disfrutar de una buena temporada", en la que tiene la "responsabilidad y el reto de revertir una situación complicada", ya que el equipo "sólo ha ganado un partido como local en todo 2025". Así, el polivalente zaguero se mostró con "ganas de que llegue el partido del viernes" ante el Elche y subrayó que "ojalá que la afición venga al Sánchez-Pizjuán a identificarse con el equipo", en el que espera figurar porque se siente "capacitado para competir" después de haberse "preparado de forma individual" durante el verano.

Azpilicueta dijo que está "dispuesto a jugar en cualquiera de las posiciones de la defensa", ya que "la polivalencia es importante" en este fútbol de "cinco cambios" contra "rivales que también obligan a modificar cosas durante los partidos", y recordó en este sentido que debutó "en Primera de extremo derecho y" ha "acabado de central". El defensor pamplonés siente "alivio de tener como compañero" al atacante chileno Alexis Sánchez, otro de los refuerzos sevillistas de última hora, al que ha "sufrido muchas veces como rival", y resaltó que ambos están "para ayudar a los más jóvenes a adquirir los valores que se requieren para estar en la élite y a dar los pasos firmes para llegar a donde el Sevilla debe estar".