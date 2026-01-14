El Atlético ultima las salida de Gallaguer y Raspadori

“Tenemos un plan, claro está, y esperemos que sea el que queremos en el final de enero”, proclamó Diego Simeone, el entrenador del Atlético, el pasado 3 de enero, recién abierto un mercado invernal que será “largo”, según avanzó también Mateu Alemany en ‘Movistar’ al término de la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid, el pasado jueves. Ya a 13 de enero, el plazo que abrió el pasado día 2 de este mes se extenderá hasta el 2 de febrero con fecha límite. Son 20 días aún de movimientos en el Atlético, que aún no ha concretado ningún fichaje -tampoco han trascendido nombres como posibles refuerzos - y ya ha dado salida a cuatro futbolistas, con desigual incidencia en esta temporada.

Ni Javi Galán, traspasado a Osasuna, ni Carlos Martín, cedido al Rayo Vallecano hasta el final del curso, habían contado apenas para Diego Simeone en esta temporada, pero sí lo había hecho Conor Gallagher, al que ha dado recorrido en los 27 encuentros oficiales de la temporada, nueve de inicio y solo seis de los últimos 20, incluido la Supercopa de España contra el Real Madrid, en el que fue sustituido al descanso, con 1-0 en contra en Yeda. Raspadori, entre tanto, ha sido un recurso puntual. De sus 15 partidos jugados, solo cuatro fueron de titular (en el 5-1 ante el Eintracht Fráncfort, en el 2-3 contra el Atlético Baleares, con un gol en cada uno de ellos; en el 3-2 en Liverpool y en el 1-1 en Mallorca). Solo jugó de inicio uno de los últimos 18 encuentros disponible para Diego Simeone.