Atlético y Rayo empatan en un partido con muchas pruebas

A diez días del estreno en la competición, con Diego Simeone en el proceso sin pausa ni tiempo de conjuntar un equipo nuevo, con seis novedades, Dani Cárdenas frustró la ocasión de la victoria del Atlético en el tramo final: un derechazo dentro del área de Álex Baena al que voló el guardameta para sostener la igualada, tras la derrota 1-0 en Oporto.

“Sin miedo, Álvaro”, le decía Íñigo Pérez al extremo. “Tranquilo, tranquilo”, le transmitía Diego Simeone a Nahuel Molina, que partió desde ese once titular que realmente tiene pinta de suplente, junto a Marc Pubill -de central, de nuevo-, Lenglet, Javi Galán; Carlos Martín, Taufik, Koke, Jano Monserrate; Antoine Griezmann -tan reserva por el momento, como se intuía al inicio, habrá que ver más adelante- y Alexander Sorloth, al que quizá el golpe de la víspera (o quizá no) lo relegara de la titularidad, en la que aparenta un lugar. Y de portero Juan Musso, que falló en el 0-1. El titular será Oblak. El guardameta argentino dudó en la salida. Una indecisión fatal. Le dio el tiempo necesario a De Frutos. Quedó expuesto a la destreza del extremo, a veces delantero y ahora máximo goleador del conjunto franjirrojo en esta pretemporada, con tres tantos. Su definición fue sencilla.

El inicio expuso al Atlético, a contracorriente frente al Rayo. El paso de los minutos lo equilibró todo. Al cuarto de hora, Griezmann soltó el zurdazo del empate. No alcanzó Batalla a la esquina con la que conectó el tiro del gran goleador de la historia del club rojiblanco, que ahora asume un nuevo rol. No figura entre los titulares. Por ahora. Simeone cambió el orden de los factores. Su equipo más titular a día de hoy, quizá sólo con el matiz de Alexander Sorloth (o incluso Clement Lenglet), jugó la última media hora. El conjunto más suplente, con las excepciones del atacante noruego y si acaso el central francés, en plena competencia con David Hancko, disputó toda la primera hora.

El Rayo hizo lo contrario. Íñigo Pérez propuso una alineación cercana a su once tipo, no al completo, pero sí con siete u ocho jugadores llamados a la titularidad el viernes 15 de agosto frente al Girona. Isi, por ejemplo, se estrenó de inicio en esta pretemporada, en esa posición de media punta, secundado por Jorge de Frutos y Álvaro García. Y Trejo, arriba. El primer tiempo terminó empatado, con un par de opciones más del Atlético, con algún amago más del Rayo. El inicio de la segunda parte sostuvo las mismas alineaciones, sólo con la entrada de Dani Cárdenas por Batalla en la portería franjirroja, y la misma peligrosidad de Jorge de Frutos, que apuntó al 1-2. Su disparo salió fuera. Otro aviso más.

Simeone aplaudía la presión de Marc Pubill. La necesita el Atlético. Es un mecanismo clave en su mirada hacia la nueva temporada. También la empleó el Rayo para dificultar la salida del conjunto local. Más allá la hora de partido, ambos transformaron su once. En el Atlético ya aparecieron Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Gallagher, Almada; Baena, como media punta, y Julián Alvarez para la última media hora del choque, para alcanzar más rodaje, rumbo todos ellos al once que alineará el próximo sábado en Newcastle, en el último amistoso antes del inicio de Liga.

El equipo de Diego Simeone se hizo entonces con el control. Redujo el partido al terreno del Rayo, con la actividad de Baena y Giuliano, protagonista de una nueva ocasión. Era el momento del partido del Atlético, con las incursiones de Marcos Llorente por la derecha, con el dominio de Cardoso, pero a la espera de alguna acción decisiva de Julián Alvarez, que acabó de repente por los suelos por una dura entrada en los minutos finales. Tampoco apareció en toda su expresión aún Thiago Almada, incrustado en la izquierda de nuevo, lejos de la figura y el pase definitivo que se aguarda del campeón del mundo argentino, todavía en fase de adaptación y rodaje, como todo su equipo, contra el tiempo, porque ya asoma el debut en LaLiga EA Sports a diez días vista. Está en la cuenta atrás.