El Atlético de Madrid tropieza en Mallorca y no consigue enlazar su segunda victoria consecutiva (1-1)

El Atlético de Madrid no ha pasado del empate este domingo ante el RCD Mallorca (1-1) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que el cuadro rojiblanco desperdició un penalti en la primera parte, fallado por Julián Álvarez, y que solo desatascó curiosamente con tras la expulsión de Alexander Sorloth, aunque Vedat Muriqi se encargó de repartir los puntos a cinco minutos del final.

A pesar del golpe que supuso la derrota en Anfield, el cuadro colchonero arrancó el choque con el acelerador pisado desde el primer momento. Consiguió generar multitud de ocasiones peligrosas que no se transformaron por culpa de un estelar Leo Román.

El guardameta ibicenco fue elegido como protagonista del guion de partido, dejando atrás el error cometido ante el Espanyol para salvar una y otra vez a los suyos. Tuvo que actuar desde muy pronto ante un disparo de Pablo Barrios que se fue envenenando y, tras desviarlo el portero, impactó en el poste.

El paso por vestuarios igualó algo más la contienda, a pesar de que Leo Román seguía siendo el mejor del Mallorca y volvió a ser un incordio para el astro argentino del Atlético de Madrid. Un balón que le cayó en el punto de penalti a Julián lo remató a media vuelta, pero se topó nuevamente con una gran parada del portero.

El Atleti se quedó con 10 en la segunda parte

Sin embargo, el delantero noruego duró nueve minutos en el campo al ser expulsado. Una entrada muy peligrosa con el pie levantado fue revisada por el VAR al ser sancionada en primera instancia con tarjeta amarilla, y posteriormente pasó a ser roja directa.

El mazazo, que podía suponer una losa enorme para los colchoneros, se revertió rápidamente con el gol de Conor Gallagher. El contragolpe lo inició Llorente, que disparó a los pies del guardameta bermellón, pero el inglés aprovechó la relajación del recién entrado Antonio Sánchez para rematar a placer en el corazón del área.

El partido se volvió loco y Son Moix apretó para que los suyos no se fueran de vacío por segunda jornada seguida contra un rival en inferioridad, y la entrada de Jan Virgili fue la gota que derramó por completo el vaso.

El joven extremo desbordó por completo la banda izquierda, y de sus botas nació el empate. Un centro medido a Muriqi lo remató el 'Pirata', que marcó de nuevo para, esta vez sí, transformar su gol en puntos para el Mallorca. El asedio no se detuvo hasta el final del partido, pero no estuvo fino el Mallorca para conseguir su primera victoria de la temporada y se conformó con un empate necesario.