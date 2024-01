Atlético de Madrid – Sevilla: la gran oportunidad

Un partido definitivo. No hay margen de error. Ni cálculos. Sólo 90 minutos (o 120 si hay prórroga, como ocurrió en el último derbi jugado allí el pasado jueves) para sobrevivir o no en una competición que aparece con un atractivo reluciente esta temporada. No la gana el Atlético desde 2013. No la conquista el Sevilla desde 2010.

En el equipo madrileño ha tomado un aspecto aún más prioritario. Juega en casa. Y ahí, el Atlético es prácticamente infalible durante el último año. Desde el 8 de enero de 2023, con un 0-1 ante el Barcelona, nadie lo ha ganado en su territorio, en un recorrido de 25 partidos.

En esa racha, veinte goles son de Antoine Griezmann, al que cuida Simeone para la cita de este jueves. El máximo goleador de la historia del Atlético (175 goles) rebajó la carga en el entrenamiento de la víspera, al igual que Mario Hermoso, aunque se prevé a ambos en la titularidad. Son baja por lesión César Azpilicueta y Thomas Lemar. Ya está disponible Reinildo Mandava.

Enfrente, el Sevilla acude al Metropolitano por segunda vez esta temporada, después de que hace un mes perdiera 1-0 el partido de la cuarta jornada de LaLiga que tuvo que aplazarse en su momento por las previsiones meteorológicas.

Los andaluces tienen cuatro bajas: tres lesionados -el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, el extremo belga Dodi Lukebakio y el defensa Kike Salas- y la del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, que se encuentra con su selección en la Copa de África.

Han vuelto al grupo recientemente el meta noruego Orjan Nylan, el extremo argentino Erik Lamela y el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña, y es posible que el portero y el defensa regresen al once inicial, en esta ocasión para dar descanso al serbio Marko Dmitrovic y Adrià Pedrosa, respectivamente.