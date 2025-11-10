El Atlético de Madrid cambia de dueño: Apollo se convertirá en el accionista mayoritario

El Atlético de Madrid entra en una nueva era. El fondo de inversión estadounidense ApolloSports Capital (ASC) se convertirá en el accionista mayoritario del club rojiblanco tras alcanzar un acuerdo con sus principales propietarios: Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum PacificGroup y fondos gestionados por Ares Management. Así lo ha confirmado la entidad colchonera este lunes en un comunicado oficial.

Una alianza para consolidar el crecimiento

La operación, que se completará previsiblemente en el primer trimestre de 2026, está sujeta al cumplimiento de las condiciones regulatorias habituales. Una vez cerrada, ApolloSports Capital pasará a controlar la mayoría accionarial del Atlético de Madrid, incluyendo sus filiales Atlético de San Luis (México) y Atlético Ottawa (Canadá).

Pese al cambio de manos, el club asegura que Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo seguirán al frente del proyecto como consejero delegado y presidente, respectivamente, y conservarán parte de sus acciones. "ApolloSports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y de su afición", subrayó Gil Marín, destacando que la alianza garantiza la "continuidad y visión del proyecto".

Inversión para la "Ciudad del Deporte"

El nuevo accionista aportará capital fresco para reforzar la solidez financiera del club y su competitividad deportiva, además de impulsar grandes proyectos estratégicos. Entre ellos, destaca el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un complejo de ocio, cultura y deporte que se levantará junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El objetivo, según el comunicado, es crear un espacio de referencia mundial que combine instalaciones deportivas, entretenimiento y actividad comunitaria. Apollo aportará su experiencia en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento para convertir el proyecto en "un centro urbano dinámico y transformador al servicio de los madrileños".

Miguel Ángel Gil ha enmarcado este paso en una nueva fase de crecimiento: "Juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un desarrollo sólido y sostenible del Atlético de Madrid, sobre la base de nuestro legado. Para mí era importante contar con un socio inversor a largo plazo que creyera en nuestra estrategia y pudiera potenciar nuestras actividades fuera del terreno de juego con el desarrollo de la Ciudad del Deporte".

Por parte de Apollo, Robert Givone, socio de la firma y co-gestor de ASC, expresó el orgullo de sumarse al proyecto rojiblanco: "El Atlético de Madrid es una de las grandes instituciones deportivas de Europa y es un honor para ApolloSports Capital invertir en este club histórico y en su legado de más de 120 años".

Givone aseguró que el fondo busca respetar la esencia y el espíritu del Atlético, al tiempo que aporta valor en áreas estratégicas como el crecimiento de infraestructuras y la mejora de la experiencia del aficionado. “Respaldar los ambiciosos planes para la Ciudad del Deporte puede generar un valor significativo tanto para el club como para la economía local”, añadió.

Continuidad y proyección internacional

Durante las dos últimas décadas, bajo el liderazgo de Gil y Cerezo, el Atlético ha pasado de la reconstrucción deportiva y económica a consolidarse como uno de los clubes más reconocidos y competitivos de Europa. El acuerdo con Apollo representa un paso más en esa evolución, abriendo la puerta a una etapa de expansión global y estabilidad financiera.

Los términos económicos de la operación no se han hecho públicos, pero el club subraya que se trata de una alianza a largo plazo, destinada a reforzar el proyecto rojiblanco y garantizar su sostenibilidad futura. En palabras del propio comunicado: "La inversión de ASC reforzará la posición del Atlético entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo".