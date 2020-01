El Atlético agrava su crisis ante un buen Leganés

Tres días después de la debacle en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid agrandó su crisis con un empate a nada en el Wanda Metropolitano con el Leganés; la enésima decepción de un equipo que también dimitió en la Liga con un duelo espantoso, frustrado por su incapacidad para alterar una dinámica alarmante.

No gana, pero tampoco da sensación de poder hacerlo el conjunto rojiblanco, nervioso y desquiciado por una situación a la que no encuentra solución, que expone a un equipo que aún no encuentra todo lo que se proponía al inicio del curso; la firmeza, la potencia o la pegada que le han descrito en los éxitos pasados con Diego Simeone.

El Atlético está en tal punto que no se siente superior a nadie. Ni siquiera en el Metropolitano ni contra el penúltimo de la tabla, el Leganés. A sus rivales les sobra hoy por hoy con una estructura, un rigor y unos cuantos pases para transformar cualquier partido de transición en un problema irresoluble para el conjunto rojiblanco.

La indefinición del equipo expresa su momento. Parece que ni siquiera sabe a qué juega; una situación más evidente con el balón, cuando cada iniciativa ofensiva desde atrás es una secuencia de pases entre los centrales o los medios, que vuelven hacia atrás, sin un solo plan más que un pelotazo a la pelea de Morata o a la banda.

