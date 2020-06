Athletic 3-1 Mallorca: Los leones se acercan a Europa y el Mallorca se aleja de la salvación

Pareció finiquitar el choque el conjunto de Gaizka Garitano en el primer cuarto de encuentro, con sendos tantos de Raúl García, de penalti, y el joven Oihan Sancet. Pero reaccionaron los de Vicente Moreno en la segunda mitad gracias a otro penalti, transformado por el croata Ante Budimir, y el 'Búfalo' Asier Villalibre cerró el marcador ya llegando al descuento.

Raúl sumó su séptimo penalti marcado de la temporada y su undécimo tanto; Sancet se estrenó como goleador en Primera; Budimir aumenta a diez sus dianas de este curso:; y Villalibre aprovechó una de las ocasiones que siempre tiene para anotar su tercer tanto de lo que de liga.

Tres centrales en el Mallorca, con Pozo y Lago Júnior de carrileros, y Raúl García en la punta del ataque del Athletic, aunque cambiándose mucho con Williams, fueron los aspectos tácticos más reseñables, junto con la presencia del joven Sancer en el once rojiblanco. Y todas ellas tuvieron rápidas consecuencias en el marcador de un partido dominado en su primera mitad por Unai López, que testó a Reina con sendos disparos lejanos que le salieron muy centrados. Antes había avisado Williams con un par de carreras por la banda derecha y, en el otro lado del campo, Lago y Dani Rodríguez con un par de disparos sin más éxito que el córner obtenido tras un lanzamiento que se envenenó después de tocar en Yeray. Se llegaba al cuarto de hora cuando Raúl García cayó en el área al ir a buscar un centro de Muniain desde la izquierda. Le derribó Lago Júnior, que no pareció verle llegar y Gonzálesz Fuertes, aunque tardó señaló falta máxima sin necesidad de recurrir al VAR. El propio Raúl marcó su séptimo penalti de la temporada para un total de once goles anotados.

Acusó el golpe un Mallorca aseado pero sin filo en ninguna de las dos áreas. Porque en la suya permitió rematar a Sancet, sin que nadie le encimase, un perfecto centro de Unai López que acabó en el 2-0. Buen disparo ajustado al palo de la joven 'perla' navarra para lograr su primer gol en Primera División. Se frenó el choque hasta la media hora, en la que Dani Rodríguez volvió a encontrarse con Yeray en otro disparo a puerta que rozó el palo y acabó en córner. Ya en los últimos instantes previos al descanso, ni Cucho, tras recibir de Salva Sevilla, ni el propio jugador almeriense, fueron capaces de aprovechar un par de goles francos que tuvieron cerca del vértice del área.

Comenzó parecida de ritmo la segunda mitad, aún con el Mallorca ya en 1-4-4-4. Aunque las primeras ocasiones fueron de del Athletic dos de Sancet, que en la primera se encontró con el bloqueo de un central visitante y en la segunda a punto estuvo de aprovechar un exceso de confianza de Valjent, que solventó Reina. Un disparo flojo de Lago y un rebote tras córner en el área local no acababan de cambiar la cara al choque, pero llegó el segundo penalti del partido, tan ingenuo como el primero, y el encuentro recobró vida. Yuri derribó a Trajkovski sin necesidad y Budimir emuló a Raúl desde los once metros.

Ese gol dio ánimo al Mallorca, que ya se lanzó a por el empate como no había hecho antes con mayor desventaja. Así, acosó a la meta de Simón primero con córneres y después con un gran disparo de Dani Rodríguez que salió rozando el poste. Contestó el Athletic sacudiéndose unos minutos el dominio visitante, con hasta tres ocasiones. En la primera, a Córdoba le salió un lanzamiento deficiente desde el borde del área; en la segunda, Villalibre remató fuera, entre los centrales, un centro que cazó a un toque; y en la tercera a Vesga le salió desviado un buen disparo lejano. Pero no se amilanó el alavés, que fabricó el 3-1 junto con Córdoba y Villalibre, que remató en el segundo palo, solo y después de acomodarse un balón que pudo controlar de inicio, para cerrar el partido.