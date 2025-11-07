Aspas y Durán lideran la goleada del Celta al Dinamo Zagreb

Claudio Giráldez apostó de inicio por piernas frescas para presionar al Dinamo. Marcos Alonso, Ilaix Moriba, Mingueza, Ferran Jutglà y Borja Iglesias, habituales titulares, arrancaron en el banquillo, quizás por el duelo liguero del domingo contra el FC Barcelona. Y con esa asfixiante presión, el Celta empequeñeció a un rival que llegaba invicto en la competición continental a este encuentro. A los cuatro minutos, Aspas encontró a Pablo Durán al borde del área. La pasividad defensiva del Dinamo le permitió armar la pierna para sacar un potente disparo pegado al poste. Esa es una de las mayores virtudes de un futbolista que hace cinco años jugaba en Preferente.

Ese gol aumentó las dudas del equipo de Mario Kovačević, al que Jones El-Abdellaoui casi golpea nuevamente tras una salida temeraria del portero Nevistic. El Celta hacía daño por la banda izquierda, donde Bryan Zaragoza castigaba a Théophile con su velocidad en el uno contra uno. De una de esas acciones del exfutbolista del Bayer Múnich nació el 0-2, después de que el español Sergi Domínguez introdujera en su propia portería el balón al intentar despejar el centro hacia Pablo Durán.

El Celta jugaba al ritmo de Aspas. El internacional español interpreta el juego mejor que nunca desde la nueva posición que le ha encontrado Giráldez lejos del área. Cada vez que entró en juego, el Dinamo sufrió. En el minuto 37, Miguel Román remató demasiado alto en inmejorable posición. Poco a poco, el Dinamo empezó a tener más balón. Y antes de que Pablo Durán firmase su doblete, tras una espectacular jugada que inició Aspas y condujo Bryan Zaragoza, el equipo croata disfrutó de una inmejorable oportunidad para meterse en el partido, pero Iván Villar sacó el remate de Kulenovic. Y del posible 1-2 al 0-3 en apenas un minuto.

Con una ventaja ya demasiada cómoda, el Celta dio dos pasos atrás para conservar un triunfo de oro. Eso favoreció al Dinamo, que dominó más, pero sin generar peligro. Los minutos pasaban y el Celta no sufría. Giráldez refrescó su once, como antes había hecho Kovacevic en busca de un gol que Iván Villar sacó a Stojkovic en la recta final.