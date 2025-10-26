Así ha sido el enfrentamiento entre Lamine Yamal y Vinícius: la tensión marca el primer Clásico de la temporada

El Real Madrid ha salido victorioso de un Clásico marcado por la tensión y la polémica. No bastó con el enfado de Vinícius Júnior en el 73 al ser sustituido, sino que al final del partido el jugador brasileño protagonizó una nueva disputa con Lamine Yamal, que casi acaba en un enfrentamiento físico entre ambos.

Instantes después del final del partido, Vinícius protagonizó otra escena al continuar un pique que inició Carvajal con Lamine. Este le dijo al culé, con gesto incluido, "hablas mucho". Vinícius, mientras el azulgrana se iba al vestuario, entró en acción repitiendo el gesto. Tras ello, Lamine le emplazó a continuar la disputa dentro del vestuario y Vinícius tuvo que ser sujetado por parte del cuerpo técnico cuando se dirigía hacia el jugador del Barça.

Un Clásico marcado por la polémica

Antes de ello, en el 73 de partido, el propio Vinícius hizo todo tipo de aspavientos y gestos hacia su entrenador Xabi Alonso por haberlo sustituido. Tras el encuentro, el técnico ha hablado de lo ocurrido sin querer entrar públicamente a valorar la reacción de su futbolista. "Me quedo con muchas cosas positivas del partido y lo de Vinícius lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

"Son cosas de las que hablaremos. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. ¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos", señaló.