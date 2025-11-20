El Arsenal de Russo tumba al Real Madrid

En el frío Meadow Park, a varios kilómetros del Emirates Stadium, al Real Madrid se le hizo largo el duelo ante el Arsenal, algo parecido a lo ocurrido el año pasado en la eliminatoria de cuartos de final, cuando las 'Gunners' levantaron el 2-0 de la ida. Esta vez no había un puesto en semifinales en juego ni siquiera la montaña era tan alta de escalar para las londinenses. Un buen Real Madrid aguantó el tipo durante 43 minutos y encontró el camino del gol en una falta lateral que supo leer Caroline Weir a las mil maravillas.

Mientras todo el mundo fue corriendo al corazón del área a buscar el lanzamiento de su compañera, Wier dio un par de pasos atrás, alejándose hacia la frontal, y cuando la defensa del Arsenal despejó la pelota, ella entró con todo a colocar una volea imposible para Daphne van Domselaar, la guardameta local. La escocesa lleva cuatro goles en esta Champions. En una reminiscencia de lo que ocurrido el año pasado, el Madrid no trató de capitalizar en la ventaja, sino que se echó atrás y permitió que el Arsenal empezar a llegar con comodidad y a probar a una insegura Misa.

Y si hay alguien que no falla y que le tiene muchas ganas al Real Madrid es Alessia Russo, que tiene a las Blancas como su víctima favorita. El año pasado lideró la remontada con dos goles y esta vez se apuntó otro doblete. El primero de sus goles llegó en un centro de Chloe Kelly desde la derecha que dirigió con la cabeza por encima de Misa, y el segundo, otra vez con un testarazo, a la salida de un córner. De haber estado más acertada para no caer en fuera de juego, la internacional inglesa se podría haber ido fácilmente con tres o cuatro goles en la cartera.

El Real Madrid estuvo desaparecido en ataque en la segunda parte y, pese a que se volcó, dando entrada a Alba Redondo y a Iris Santiago, fue incapaz de lograr un empate que se habría dado por bueno, porque al Real Madrid le quedarán dos partidos, recibir al Wolfsburgo y visitar al Twente. Las Blancas tiene siete puntos tras cuatro partidos y están a tres del cuarto puesto, que da acceso a los cuartos de final, mientras que tiene una ventaja de cuatro respecto al decimotercero, el primero de los que quedarían eliminados. El Arsenal, que se recupera de tres partidos seguidos sin ganar y de perder dos de los tres últimos partidos en Champions -contra el Olympique de Lyon y el Bayern de Múnich-, se queda con seis puntos y le resta jugar contra el Twente en casa y visitar al Leuven belga en Lovaina.