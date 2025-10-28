Arranca el sueño de los modestos en la Copa del Rey

Sevilla FC, Valencia CF, Real Sociedad, Getafe CF, Girona FC y Real Oviedo arrancan su participación en la Copa del Rey afrontando la primera eliminatoria del torneo del KO, con un total de 56 encuentros, de los cuales este martes se jugarán 18. Desde este martes al jueves se cruzan los 112 equipos que participan en esta primera ronda de la Copa del Rey -están exentos FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, por jugar la Supercopa de España-, de hasta 14 categorías diferentes de ámbito tanto nacional como autonómico. Esta primera eliminatoria empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local, por lo que este martes hasta seis equipos de Primera División visitarán a rivales modestos y llevarán el fútbol de élite a localidades y estadios de toda España.

A las 19.00 horas, el Girona se enfrenta al CE Constància de Tercera RFEF en el Fibwi Estadi Nou Camp de Inca. Será el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos, con el equipo balear a tres puntos de puestos de 'Playoff' del Grupo 11 de la quinta categoría del fútbol español e invicto como local este curso. Mientras, los de Michel Sánchez siguen colistas con solo un triunfo en Liga, ninguno fuera de casa, y esperan mejorar su desempeño en el torneo del año pasado, cuando cayeron en segunda ronda.

A la misma hora, O Couto acoge un Ourense-Oviedo, en el que parece que Luis Carrión echará mano de la segunda unidad, solo con la baja de Santi Cazorla. Y es que el club asturiano está centrado en la Liga, en descenso tras tres partidos seguidos sin ganar, aunque con el deseo de no repetir la decepción del curso pasado al caer en primera ronda en penaltis. Los gallegos esperan coger impulso en la Copa para olvidar su pobre rendimiento en Primera RFEF, colistas del Grupo 1 y el único equipo que todavía no ha ganado.

Este martes, a las 21.00 horas, el Sevilla, ganador de cinco Copas del Rey -la última hace 16 años-, abre la Copa del Rey ante el CD Toledo de Tercera RFEF. El Salto del Caballo, feudo que el club nervionense ya visitó en el siglo pasado cayendo en las dos ocasiones, ya espera a unos hispalenses que habrían denunciado el mal estado del césped del estadio de la ciudad toledana. Los de Borja Bardera llegan al partido líderes del Grupo 18 tras golear al colista, mientras los de Matias Almeyda sufren ahora un pequeño bajón de dos derrotas seguidas y necesitan volver a sentirse competitivos en un torneo del KO en el que la pasada campaña se fueron antes de lo previsto, en dieciseisavos de final.

A las 21.00 horas, la Real Sociedad, campeona de la Copa en tres ocasiones, inicia su andadura en la Copa ante la SD Negreira, un equipo del Grupo II de Preferente gallega que arrancó su camino a esta edición de Copa el curso pasado al conseguir el pase a la Supercopa de Galicia, la cual ganaron y accedieron a la fase previa, eliminando en la final al Textil Escudo. Para el conjunto vasco, la Copa es una ilusión en un inicio de curso complicado, rozando el descenso, con la novedad de Umar Sadiq en la convocatoria.

El Inter de Valdemoro también se enfrentará sus 'vecinos' de Getafe, aunque los 'azulones' no viajarán al estadio de los locales, ya que el partido se jugará en el Coliseum, y la taquilla será íntegra para la entidad de la sexta categoría del fútbol español. Además, será un duelo especial para la familia Mayoral, ya que se enfrentarán los hermanos Borja y Cristian, con el Getafe en una zona tranquila en Liga y que quiere repetir la machada de la 2024-25, cuando alcanzaron los cuartos de final por primera vez desde la 2018-19.

Finalmente, el sexto 'Primera' que entra en liza en el torneo del KO es el Valencia, que presume de ocho trofeos coperos, el último en 2019. Ahora, estrenará esta edición ante la UD Maracena, equipo granadino de la División de Honor Andaluza, en un duelo que se jugará en el Nuevo Los Cármenes. Los valencianistas quieren olvidar su derrota ante el Villarreal y darse un respiro antes de visitar el Bernabéu. Los 'che' pisaron los cuartos el año pasado. Además, se jugarán otros partidos como la SD Logroñés-Racing Club, el Langreo-Ferrol, el CD Guadalajara-CP Cacereño, el RSD Alcalá-CD Tenerife, el CD Extremadura-UD Las Palmas, el Tordesillas-Burgos, el UCAM de Murcia CF-Cádiz CF o el CD Roda-Granada CF.