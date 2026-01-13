Arbeloa, en su primera rueda de prensa como entrenador del Madrid: "Soy consciente de la responsabilidad que tengo"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comentado este martes que es "un día especial" para él, pero que es consciente de la "responsabilidad" que tiene su nuevo puesto, y ha confesado que el club le comunicó la noticia "minutos antes" de que se diera a conocer el comunicado oficial.

"Para mí es un día especial, como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, 20 en esta casa y cada día que he pasado en el mejor club del mundo y la historia ha sido especial. Hoy por supuesto es uno de ellos, pero consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea", afirmó el nuevo entrenador del Real Madrid en su primera comparecencia en el cargo.

Arbeloa confesó que le comunicaron durante la tarde de este lunes que querían que "tomase la responsabilidad" y el puesto de entrenador del primer equipo, "minutos antes de que saliese el comunicado oficial". "Claro que hablé con Xabi. Todos sabéis la amistad que me une con él y lo mucho que le aprecio y le quiero, y sé que es mutuo", añadió.

Sobre la duración de su contrato, el salmantino recalcó que lleva 20 años en el club y que estará "hasta que el Real Madrid quiera que esté". "Esta es mi casa, así lo siento y así será siempre", agregó.

Un primer entrenamiento con Pintus de vuelta

Arbeloa vivió su primer día como entrenador del Real Madrid en Valdebebas, donde se presentó a los jugadores antes de dirigir la sesión previa a la visita copera al Albacete, con Antonio Pintus de nuevo al mando de la preparación física.

A primera hora de la mañana Arbeloa llegó a la Ciudad Real Madrid en un día especial. La única sesión de entrenamiento con la que el conjunto madridista preparó los octavos de final de la Copa del Rey, se inició con 30 minutos de retraso al horario marcado, a las 11:30 horas.

El motivo fue la presentación de Arbeloa en el vestuario a los jugadores del primer equipo con una charla que dio paso a la activación previa en el gimnasio a saltar al terreno de juego del campo de entrenamiento habitual en la ciudad deportiva.

Junto a Arbeloa, con rostro muy serio en todo momento viendo las carreras de calentamiento de sus jugadores y los rondos iniciales, la imagen de la mañana fue el regreso de Antonio Pintus al mando de la preparación física de los futbolistas.

El preparador italiano, apartado del primer equipo desde la llegada de Xabi Alonso para la disputa del Mundial de Clubes con el que el Real Madrid cerró la pasada temporada, seguía en el club blanco como supervisor de todos los equipos pero alejado del campo al que regresó en la mañana del martes.

Cerca de los jugadores, Pintus fue el encargado de dar las consignas en los momentos iniciales de trabajo físico, antes de mantener una conversación con Arbeloa. El nuevo técnico madridista esperó a que el entrenamiento se cerrase a la presencia de los medios de comunicación, para comenzar a comunicar en ejercicios con balón la idea que quiere inculcar con la que jugaba en el Castilla.

Junto a Arbeloa subió al primer equipo en su primer día su mano derecha, Juli Carmona. No lo hizo Diego López, encargado de los porteros del filial madridista. Luis Llopis se mantiene como preparador de los guardametas del primer equipo.

Las primeras decisiones de Arbeloa como entrenador del primer equipo, es la confección del equipo que alineará en los octavos de final en Albacete, y los canteranos que convoca. Al entrenamiento no se sumó un habitual como Thiago Pitarch, y llamó a Jorge Cestero, Joan Martínez, Manuel Ángel y César Palacios.

Con Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger con molestias que les hacen ser serias dudas para Copa del Rey, más las bajas de Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, Arbeloa deberá confecciones su primer equipo titular con el objetivo de estrenarse con triunfo y acceder a los cuartos de final de la Copa del Rey.