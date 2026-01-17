Arbeloa sobre los pitos del Bernabéu a Florentino Pérez: "Son de gente que no quiere al Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se ha pronunciado sobre los pitos que ha recibido el presidente del equipo, Florentino Pérez, durante el partido contra el Levante: "Sé de dónde vienen. Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mí no me van a engañar".

Previamente en zona mixta también ha defendido al presidente, al que ha calificado como "la persona más importante del club junto a Santiago Bernabéu". Por eso, ha asegurado que sabe de dónde vienen los silbidos, un gesto señalado por el equipo de Radioestadio como de "repartidor de carnets" entre buenos y malos madridistas.

Respeto al Bernabéu, a mí también me han pitado mucho y eso me ayudó

El madridismo, tras la dura semana que ha vivido, ha estallado contra el equipo. A su llegada al estadio, han pitado el autobús. Cuando han saltado al campo, se han intensificado aún más y a la hora de decir los nombres por megafonía, dos jugadores han sido señalados: Vinicius y Bellingham. Como el partido se ha ido al descanso 0-0, con una muy mala imagen del equipo, la afición ha cargado contra el presidente: "¡Florentino dimisión!" y "¡Fuera, fuera!" son los gritos que se han escuchado, acompañados de pañuelos blancos.

Precisamente por los pitos a Vinicius, aunque al final un sector del Bernabéu le ha aplaudido, también ha sido preguntado. Arbeloa ha defendido al brasileño porque es "uno de los mejores jugadores del mundo" y se ha mostrado "orgulloso" de ser su entrenador. "Nos va a dar muchos títulos", ha sentenciado.

Aunque sobre los pitos a Florentino Pérez se ha puesto a la defensiva, no ha tenido la misma reacción con los pitos a los jugadores, en general. En este caso, los entiende. "Soy una persona que respeta al Bernabéu, a mí también me han pitado mucho y eso me ayudó", ha recordado.

Tenemos que hacer las cosas muchísimo mejor que en la primera parte

El Real Madrid ha logrado vencer al Levante por 2-0 tras una semana negra marcada por la derrota en la final de la Supercopa ante el Barça, la destitución de Xabi Alonso y la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete en el partido del estreno de Arbeloa como entrenador.

Por eso, el partido era de vital importancia. Un encuentro que ha comenzado con una muy mala primera parte, algo que el técnico ha reconocido: "Tenemos que hacer las cosas muchísimo mejor que en la primera parte", ha reconocido. El madridismo, que no ha animado apenas en todo el encuentro, mostraba su indignación con pitos cada vez que los jugadores fallaban pases o cuando el Levante se acercaba a la portería de Courtois.