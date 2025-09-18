Apelación mantiene la sanción a Huijsen: "Buena imagen para el fútbol español"

El Comité de Apelación de la RFEF ha mantenido este jueves la sanción de un partido a Dean Huijsen tras su expulsión el pasado sábado en Anoeta en el partido ante la Real Sociedad.

El central del Real Madrid agarró a Oyarzabal cuando éste se marchaba directo al área para encarar a Courtois y el árbitro, Gil Manzano, decidió expulsarle entendiendo que cortaba una "ocasión manifiesta de gol" a pesar de que su compañero Eder Militao estaba prácticamente a la misma altura.

La decisión fue muy controvertida, pero desde el VAR no avisaron al colegiado para que fuera a revisar la jugada y mantuvo la tarjeta roja. El Real Madrid jugó con un hombre menos durante unos 60 minutos.

El club blanco presentó alegaciones por la expulsión de su futbolista, pero lo hizo antes de que el CTA publicara el vídeo en el que repasa algunas de las decisiones más controvertidas de la jornada, por lo que no pudo incluir como prueba el veredicto por el que el CTA consideraba la jugada mal arbitrada.

Apelación ha desestimado hoy el recurso presentado por el Madrid porque "para la apreciación del pretendido error material manifiesto, la prueba aportada debe contradecir de manera clara e inequívoca los hechos reflejados en el acta" y asegura que las imágenes son "compatibles" con lo que escribió Gil Manzano.

La decisión no ha dejado indiferente a nadie y el propio Dean Huijsen se ha quejado en redes sociales publicando un mensaje en su cuenta de Instagram en el que recoge los hechos.

"Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen. El VAR no entra y lo permite. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido. El CTA reconoce el error. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen (…) Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español", ha señalado irónicamente el central del Madrid y de la selección española.

Huijsen se perderá así el partido del próximo sábado a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu ante el Espanyol. Con Rudiger lesionado, se espera que sea Asencio el acompañante Militao en el centro de la defensa del Madrid, aunque también podrían ocupar esa posición Alaba o Tchouaméni.