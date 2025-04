Ancelotti: "No me he visto fuera, porque en el Bernabéu todo puede pasar"

"Ha sido un partido entretenido, con muchos errores, muchas cosas buenas. Me voy con el objetivo cumplido, estamos otra vez en la final, y a seguir, porque no tenemos tiempo para pensar mucho. Muchos errores y muchas cosas buenas, pero al final hemos cumplido", analizó el italiano en la rueda de prensa posterior al duelo ante los vascos. El de Reggiolo destacó el "ambiente caliente" del feudo madridista en "este tipo de partidos". "Nunca me he visto fuera, porque en el Bernabéu todo puede pasar, sobre todo, cuando tenemos que remontar. Nunca bajamos los brazos, la afición apoya, nos ayuda mucho. Nunca nos rendimos, en nuestra casa y con nuestra afición", resaltó.

"Encajar cuatro goles no es bueno, pero sí lo es marcarlos. Es un equipo que tiene poco equilibrio, pero tiene mucha efectividad. Marcar cuatro goles a la Real Sociedad no es sencillo", agregó sobre el rendimiento de su equipo, que necesitó un gol en la prórroga de Antonio Rüdiger para sellar el billete a la final del próximo 26 de abril en La Cartuja. Y tras más de 120 minutos de partidos, el italiano aseguró que la plantilla está "bastante bien". "En la prórroga pusimos piernas frescas y los que entraron aportaron. Vinícius, Rodrygo y Bellingham han estado espectaculares a nivel físico, hemos estado mejor en físicamente que la Real", opinó.

Preguntado por varios nombres propios, Ancelotti ensalzó a Endrick, autor del primero gol madridista y 'pichichi' junto a Julián Álvarez de la Copa. "Ha jugado muy bien, es lo que pedimos de él. Ha hecho un desmarque y un remate fantásticos. Puede que no toque mucho el balón, pero es muy efectivo. A este nivel, 60 minutos son suficientes", comentó, antes de defender que Vinícius fue "determinante" y que la entrada de Olasagasti en la prórroga sobre el brasileño "es roja".