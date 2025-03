Ancelotti responde a Tebas y Flick

LEER MÁS Flick, descontento con el calendario y sin excusa

Carlo Ancelotti respondió este viernes a unas declaraciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, al afirmar que, tras sus apuntes técnicos por el descanso que tienen los equipos de Primera División entre un partido y otro, "está faltando un poco el respeto al Real Madrid y a los entrenadores".

Tebas y su obsesión por el Real Madrid

"Se decidió hacer cinco cambios por el covid(-19), pero si luego haces tres cambios en el 85 y te quejas... si hay 25 jugadores por plantilla será para rotar. No puede ser que todo sea culpa de los que dirigimos, de las ligas", afirmó Tebas este jueves en una conferencia organizada por el ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía).

Ancelotti no reculó en sus declaraciones del estadio de La Cerámica y mantuvo que el Real Madrid no se presentará a jugar si vuelve a darse un escenario en el que se pueda modificar el horario de un partido con menos de 72 horas de descanso y se descarte desde LaLiga. No dudó en volver a responder a Tebas cuando le trasladaron su frase.

"Nada nuevo. Ya sabía la obsesión que tenía por el Real Madrid pero no sabía que quiere ser entrenador. Tiene que focalizarse más en cosas suyas porque está faltando un poco el respeto al Real Madrid y también a los entrenadores", afirmó el técnico italiano.

A las declaraciones que hizo tras jugar contra el Villarreal, añadió este viernes nuevos apuntes.

"Tengo que añadir una cosa, sin razón justificada, porque puede ser que a veces nadie puede cambiarlo porque no hay tiempo por muchas razones. Pero comparando con el Villarreal se podía cambiar el horario porque el rival estaba de acuerdo y también las televisiones. El único que no estaba de acuerdo era LaLiga", explicó.

"No había razón justificada, se podía cambiar y punto. Si lo pueden cambiar y no lo cambian, no vamos a jugar. Si no se puede cambiar, obviamente nos presentamos a jugar", aclaró.

Flick y las excusas

En relación a esto, Ancelotti entiende las quejas del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, por jugar el aplazado con Osasuna este jueves, después de que algunos jugadores terminaran sus compromisos internacionales menos de dos días antes. "La queja la entiendo, es un poco raro que se juegue un partido cuando no tienes a todos los jugadores disponibles", reflexionó. Entiendo perfectamente que se quejen. Y comparto igualmente lo que ha dicho que el Real Madrid no es el Barcelona", añadió.

Precisamente, el Barça es el líder con tres puntos de ventaja, pero para Ancelotti "LaLiga no está sentenciada". "Está bastante claro que tienen ventaja, pero tenemos el Clásico, quedan muchos partidos. Nosotros tenemos que hacer lo máximo posible, empezando por mañana. Es un partido muy importante porque nos faltan 13 partidos. Al final de la temporada pueden ser 17 partidos. Vamos a pelear en todas las competiciones hasta el final", dijo.

Brasil y el futuro

Y esta, en principio, no será el último año del italiano al frente del banquillo, porque está "bastante a gusto" en el Real Madrid, club con el que "el contrato habla claro", por lo que negó que vaya a ir a Brasil. "Tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo un contrato con el Real Madrid", defendió.

"Estoy acostumbrado a este mundo. Yo tengo muchas cosas a que pensar, todo esto que pasa alrededor de mí, de mi figura, del mercado de fichajes, no me importa. Estoy muy focalizado en este tramo de la temporada que es muy importante, que es vital para nosotros, estamos muy cerca. Mi trabajo es intentar focalizar a los jugadores al máximo posible para sacar el mejor rendimiento posible", comentó.