Ancelotti: “¿Ramos? Tampoco me imaginaba un Real Madrid sin mí y pasó"

Ramos y su renovación: “¿Ramos? He llegado ahora y tengo que hablar con el club. No me imaginaba un Real Madrid sin Ancelotti y pasó… Todos tenemos que aceptarlo. Es un jugador importante para el club, fundamental en los éxitos que se han logrado. No conozco los detalles del caso”.

¿Cuenta con Bale, Isco y Marcelo?: “Bale no ha jugado mucho, pero ha marcado goles. Le conozco bien y tiene motivación para intentar jugar y hacer una gran temporada. Le tengo mucho cariño, igual que a Isco y Marcelo. Son jugadores del Real Madrid e intentaré motivarles, pero el juez es el campo”.

El año de Hazard: “Es un jugador top. Ha tenido problemas con las lesiones. No ha sacado su máximo potencial y seguro que tiene ganas. Puede ser el año para conseguirlo”.

¿Le gusta Mbappé?: “Los jugadores de calidad te dan opciones de ganar títulos. Es importante tener un equipo equilibrado. Pero está claro que la individualidad de los jugadores te da algo más”.

Cristiano Ronaldo: “Tiene contrato con la Juventus y no me parece correcto hablar de él. Puedo hablar del cariño que le tengo, pero nada más”.

Regreso al club: “No soy el mismo Ancelotti de hace seis años, tengo más experiencia. Creo que vamos a repetir algo bueno. Es un desafío volver al Real Madrid, pero lo hago con mucha felicidad e intentaré dar el máximo. Lo afronto con energía y responsabilidad. Es el mejor club del mundo. La tradición de este equipo es jugar ofensivo, es lo que quiere la afición”.

La plantilla: “Conozco bien a la plantilla. Tenemos muchas opciones pero quiero ver y evaluar todo con calma. Hay jugadores con experiencia y otros jóvenes, pero todos con mucha calidad. Intentaremos reducir la plantilla un poco porque es muy larga”.

La marcha de Zidane: “Hizo un trabajo fantástico. Todos tenemos que darle las gracias. Un entrenador se va, pero queda lo que ha hecho, y eso ha sido increíble”.