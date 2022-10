Ancelotti: "No nos sentimos invencibles"

Los buenos resultados de un Real Madrid que no conoce la derrota esta temporada, ya clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones y líder firme en LaLiga Santander, no provocan que su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, baje la guardia, aseguró que no son "invencibles" y que llegará un momento de debilidad ante el que espera la reacción del pasado curso.

Aprovechar el buen momento

"No nos sentimos invencibles, la historia del fútbol no ha tenido equipos invencibles. Cualquier equipo te puede ganar con más o con menos calidad, porque el fútbol es calidad, compromiso, actitud y muchas cosas pueden determinar el resultado. No hay un equipo invencible, en este momento nos sentimos bien y queremos seguir", dijo en rueda de prensa.

"No me preocupa de la tranquilidad que tenemos y el buen ambiente, lo que me preocupa es adelantar el momento de dificultad lo antes posible, porque va a llegar seguro, no tenemos duda. Tenemos que estar listos, el año pasado llegó dos veces y lo dejamos atrás rápidamente. No sé cuándo llegará porque no soy un mago pero tenemos que estar listos como el año pasado", añadió.

Atentos al Sevilla de Sampaoli

Al Santiago Bernabéu llega un Sevilla que para Ancelotti ha cambiado para bien y está dejando una reacción con la llegada del argentino Jorge Sampaoli a su banquillo.

"Tenemos una buena dinámica, queremos seguir con ella teniendo en cuenta que cada partido tiene su historia y su dificultad. El Sevilla está intentando salir de un periodo muy difícil y lo está haciendo bastante bien en los últimos partidos, mostrando compromiso y actitud. Nos va a costar porque no existen partidos que no cuesten", adelantó.

Continuidad y contundencia

A sus jugadores les mandó un mensaje de advertencia para que no caigan en la relajación pero también un elogio por su genética.

"Un componente importante del fútbol es la continuidad. Ser un equipo contundente cada partido es un reto que tenemos que perseguir siempre porque no se puede ser siempre contundente y con compromiso colectivo. A veces nos miramos demasiado al espejo y hay muchas cosas que puedes mejorar a nivel colectivo. A nivel individual es difícil mejorar a estos jugadores. Es muy importante la genética de cada uno y tenemos que agradecer a los padres de estos jugadores", aseguró.

La apuesta con Valverde

En un momento de forma muy bueno se encuentra el uruguayo Fede Valverde, del que Ancelotti espera más goles por su gran golpeo fuera del área tras superar en lo que va de temporada su registro anotador logrado en cuatro campañas previas.

"No quiero subir la apuesta porque voy a arriesgar seriamente mi carné. Me parecía raro que con su calidad de golpeo, el año pasado solo marcase un gol en una contra ante el Barcelona. Ahora tiene más confianza y me parece normal que pueda marcar fuera del área porque el golpeo es tremendo, casi como el de Asensio. Estamos muy contentos con Federico porque sigue siendo una buena persona", valoró.

Elogios para Asensio

También valoró de forma positiva la actitud de Marco Asensio en momentos en los que está recibiendo pocas oportunidades pero respondiendo con rendimiento. "Está muy bien, motivado, con ganas de jugar. Trabaja bien y los pocos minutos que le doy ha cumplido, siempre ha marcado goles. Es uno de los jugadores que puede jugar desde el inicio del partido sin ningún problema ni duda".

Aunque 'Carletto' dejó claro que en sus decisiones no valora el Mundial y las opciones de sus jugadores por entrar en las convocatorias de sus respectivas selecciones. "Puede afectar en lo individual pero la toma de decisiones para un equipo como el nuestro no es en base a esto, tengo que valorar cada días los mejores jugadores para ganar el partido".

El regreso de Isco al Bernabéu

Por último, se refirió a Isco Alarcón con quien ha compartido sus dos etapas del club y con el que se reencontrará el sábado en el Bernabéu. "Contento de verlo jugar, de verle mañana, saludarle, le tengo mucho cariño. Ha sido un gran futbolista para el Real Madrid y una gran persona para mí".