Ancelotti: "Modric tiene que seguir hasta que él quiera"

"Modric es un regalo para el fútbol, entonces tiene que seguir hasta que él quiera. Lo que hace, lo hace muy bien; y creo que el fútbol tiene... el Real Madrid ha tenido la suerte y tiene la suerte de tener una leyenda que ha marcado una época aquí. El fútbol tiene un gran regalo por su seriedad, por su calidad y por su profesionalidad", dijo sobre la posible renovación del veterano jugador croata con los blancos. "Mira, yo tengo un ejemplo. Yo he tenido otro jugador de 40 años que ganó una Champions, que era Maldini. Creo que los dos se pueden comparar perfectamente en lo que tiene que ser un futbolista. Es un ejemplo fantástico y no es casualidad que haya llegado a los 40", argumentó Ancelotti en rueda de prensa desde el Estadio Santiago Bernabéu. "Obviamente, una pieza importante es la genética, pero sobre todo la seriedad, la profesionalidad, el compromiso, la actitud que tienen, que es la única manera de llegar a los 40 como ha llegado Paolo Maldini y como va a llegar Luka Modric", añadió el entrenador merengue.

Después Ancelotti elogió a otros de sus pupilos. "Yo he visto a Vinícius en su mejor versión. Podría tener un poco más de acierto enfrente de la portería, pero ha sido en la segunda parte imparable. Todas las veces que ha intentado encarar, ha encarado bien, ha tenido oportunidad para marcar, ha jugado un partido a su nivel", subrayó. Sin embargo, el técnico italiano fue breve y tajante respecto a las pocas apariciones del mediapunta turco Arda Güler. "Está bien, listo para jugar", apuntó Ancelotti.

Más adelante, el entrenador madridista explicó su manera de lidiar con varios arreones del Girona. "Cuando tú el partido lo controlas bien o cuando tienes oportunidades para acabar el partido, en una oportunidad para adelantarte más del 1-0, puede pasar que en contra un equipo que es bueno, que tiene calidad... Han tenido la oportunidad del empate en una contra, después de un córner, y obviamente el segundo gol ha acabado el partido", indicó. "Se podía hacer antes, sí, pero el equipo ha jugado bien. No era nada sencillo repetir a nivel de actitud y de compromiso el partido del miércoles, pero con este calendario ha sido suficiente una buena actitud del equipo. A mí, personalmente, el equipo me ha gustado en este sentido pese a que no era el nivel del partido contra el City", admitió Ancelotti.

"Alaba, después de una lesión muy larga, creo que ha hecho un buen partido, ha hecho 70 minutos muy bien, cómodo, bien posicionado, tranquilo con balón y sin balón. Obviamente, sí puede jugar titular en el partido de Champions porque poco a poco está buscando su mejor nivel", reconoció el entrenador italiano. "No hay que olvidar que Alaba ya estaba listo hace un mes y después ha tenido esta lesión del aductor que no le ha permitido jugar, pero le faltan solo minutos y nada más. Un riesgo para él podría ser jugar cada tres días, pero yo creo que un partido a la semana él lo puede aguantar muy bien, sin problemas. Hoy también he tenido la oportunidad de dar descanso a Rüdiger, a Valverde, que tenían pequeños problemas, entonces a poco a poco atrás empezamos a hacer un poco menos en emergencia", agregó.

Más tarde fue preguntado por Kylian Mbappé. "Él estaba muy contento después del partido porque es verdad que no ha marcado, pero ha dado la asistencia para Vini y en la segunda parte ha sido muy peligroso muchísimas veces, ha hecho un control de un balón largo algo espectacular. Estaba muy contento. A él le importa mucho que el equipo gane", respondió acerca del talentoso delantero francés. "En la primera parte hemos planteado a Rodrygo por la izquierda y a Brahim por la derecha para tomar más ventaja por fuera. En la segunda parte hemos cambiado, pusimos a Vinícius por la izquierda, a Rodrygo por la derecha y a Brahim entre líneas en la posición que era de Vinícius en la primera parte. Solo por esto. Obviamente, Vinícius por fuera es muy peligroso. Y Rodrygo, la verdad es que él se encuentra mejor por la izquierda, pero él hace exactamente el mismo daño en banda derecha que en banda izquierda", señaló Ancelotti finalmente sobre sus esquemas.