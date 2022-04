Ancelotti: "Hemos hecho la tarta, nos falta poner la guinda"

"Este equipo ha dado lo que podía dar hasta ahora. El equipo ha cumplido, llegamos al tramo final de la temporada en una posición muy buena. La tarta la hemos hecho, ahora tenemos que poner la guinda en el pastel", reflexionó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado (21.00 horas) ante el Getafe.

Ancelotti insistió ante los medios que siempre intenta hacer su trabajo "lo mejor posible". No me pongo nota. Este club me motiva mucho para hacer mi trabajo a tope. Hay que esperar al final de temporada para ver si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos. Al final de la temporada el club hará una evaluación del trabajo que he hecho. Yo disfruto cada día del ambiente y lo aprovecho cada día", señaló.

"El entrenador destaca solo cuando el equipo pierde. A veces puedes plantearlo bien o mal, pero también sale mal si los jugadores lo hacen mal. Pero es normal, tengo que aceptarlo, más si eres el entrenador del Real Madrid. Es el sitio más bonito del mundo como entrenador, pero es normal que te critiquen, no tengo problema. El problema es que te critiquen en un equipo que no es tan grande como el Madrid", añadió sobre el papel del técnico en conjunto merengue.

Vuelta a la Liga

Tras el gran resultado (1-3) cosechado en Stamford Bridge en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, los blancos afrontan una nueva jornada de LaLiga Santander ante el Getafe, con la duda de Ferland Mendy en el lateral izquierdo. "Tenía todavía cansancio y hemos preferido hacer con él trabajo individual, pero no tiene lesión. Evaluaremos si mañana puede jugar. Solo tenemos problemas con Jovic, el resto está bastante bien", actualizó.

Ancelotti, que destacó el papel de Valverde en el esquema ante el Chelsea y recalcó que continuará utilizando el 4-3-3, dejó entrever que Gareth Bale podría tener minutos en el Bernabéu, ya que se encuentra en "una buena condición". "Está listo para jugar y quiere terminar bien en este club. Salir en el Bernabéu sería justo y merecido, ha entrado en la historia del club con sus partidos, sus goles y sus triunfos", expresó sobre el galés.