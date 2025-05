Ancelotti: "No estoy triste"

El italiano Carlo Ancelotti aseguró "no" estar "triste" en sus últimos días como entrenador del Real Madrid, pese a que el sábado vivirá su último encuentro en el cargo, ya que "antes o después tenía que llegar este día", a la vez que destacó que "ha sido un periodo con éxito" en el que ganaron "mucho".

Despedido entre aplausos

"Es inevitable que sean días especiales. Es el último día aquí y el último partido mañana. Siempre que se acaba una trayectoria hay mucha emoción, es lo que me está pasando estos días. No estoy triste para nada, estoy muy contento. Se acaba una etapa muy importante de mi trayectoria. He intentado hacer todo lo que podía por este club. Lo hemos conseguido y nos vamos felices. Antes o después tenía que llegar este día y me voy agradecido a todos los que han trabajado conmigo este tiempo", dijo en rueda de prensa.

"Lo he pasado muy bien, con mucho cariño, mucha ayuda, con la oportunidad de entrenar a jugadores espectaculares, Todo ha salido bien. Sé que se acaba este periodo que ha sido bastante largo y en el que todo ha salido bien", continuó.

Además, aseguró tener ilusión y ganas de afrontar su siguiente reto, ser seleccionador de Brasil.

"Empieza una nueva etapa con la misma ilusión y ganas que tenía cuando llegué al Real Madrid, la primera y la segunda vez. Ha sido un periodo con éxito, hemos ganado mucho", señaló.

El reto brasileño

El italiano Carlo Ancelotti habló por primera de sus sentimientos por convertirse en seleccionador de Brasil, aseguró que le hace "mucha ilusión ir a la selección con más historia" y no "traicionar" al Real Madrid marchándose a otro club.

"Son sensaciones muy bonitas, está claro que me da mucha ilusión tener la oportunidad de no traicionar al Real Madrid con otro club e ir a la selección que tiene más historia en el fútbol", aseguró Ancelotti en su última rueda de prensa en la ciudad deportiva del Real Madrid antes de vivir el sábado la despedida en el estadio Santiago Bernabéu.

"Brasil es pentacampeón y me da gran ilusión dirigirla. Es un gran desafío. Me encanta esta oportunidad, poder tener la posibilidad de preparar un Mundial con Brasil. Son días muy bonitos con muchas emociones", añadió.

Ancelotti dirigirá el sábado, frente a la Real Sociedad, el último partido con el Real Madrid, club del que es el técnico más laureado de su historia, y tras cerrar su segunda etapa, el domingo volará a Brasil para tomar las riendas de su selección