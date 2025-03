Ancelotti sobre Endrick: "Muchos titulares chuparon banquillo antes"

LEER MÁS El Real Madrid se impone al Leganés en un partido con polémica

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió este lunes que "la historia" del club madridista "dice que muchos titulares chuparon banquillo mucho tiempo", por lo que no tener muchos minutos es "costumbre" antes de destacar en el club, en referencia a la situación del brasileño Endrick, al mismo tiempo que admitió que "estar muy cerca de una final" le "motiva" a "repetir" el título cosechado en 2023.

La competencia de Endrick

"Más allá de la competencia, no le falta nada para jugar (a Endrick). Es solo un problema de competencia que tenemos delante, jugadores que son de una calidad extrema. Creo que la historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo mucho tiempo. Vinícius y Rodrygo un par de años, Valverde, Camavinga. Es bastante costumbre, si tú quieres estar en el Real Madrid, chupar un poco de banquillo", explicó el italiano sobre el delantero brasileño.

En la rueda de prensa previa a la vuelta de las semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad, Ancelotti aseguró que Endrick "no está preocupado" por sus minutos de juego, sino que "está muy contento" y "trabajando muy bien". "Estoy muy encantado con él, le daré minutos cuando pueda, le he dado minutos cuando he podido. Siempre lo ha aprovechado. Lo veo tranquilo, motivado. Mañana puede tener opciones, porque en la Copa lo ha hecho muy bien", avanzó.

El preparador italiano defendió que su plantilla está "bien, animada, motivada, en buena forma". "Tenemos la ilusión, la oportunidad de jugar otra final, que nos encantaría. La Copa del Rey es una competición que nos ha salido bien en los últimos años y queremos repetir", expresó.

"Estar muy cerca de una final me motiva, también a los jugadores, al club. Estoy más motivado en este sentido. Es un logro jugar una final de cualquier competición. Por el hecho de que estamos muy cerca, por el hecho de que tenemos una pequeña ventaja, por el hecho de que tendremos el apoyo de nuestra afición, obviamente nos motiva más", agregó.

Y es que a Ancelotti habla "mucho tiempo" con su plantilla de estar motivada toda la temporada, "para intentar tenerlos concentrados en todos los partidos". "Esto es casi imposible, estar siempre motivados y siempre al 100%, y por el hecho de que este calendario desgaste mucho es aún un poco más complicado", explicó.

El estilo y el juego

"De momento lo hemos hecho bastante bien. Hemos tenido partidos donde se veía el equipo mucho más focalizado en el partido, otros un poco menos. Pero también esta puede ser una característica del equipo, una característica de los jugadores, porque cada uno es distinto también a nivel mental. Hay jugadores que están siempre concentrados, siempre focalizados, y otros a los que les cuesta un poco más esto", reflexionó.

En relación a ese calendario con "desgaste", Ancelotti recordó que en su época de futbolista era "otro fútbol". "No solo por el desgaste, sino por muchas otras cosas, por las preparaciones de los partidos, por la carga también en el sentido de las lesiones. Tenemos que manejar todo esto con la esperanza de que un día podamos tener más tiempo para recuperar, ahora tenemos que aguantar. Esta temporada va a ser muy exigente", añadió.

"No lo he contemplado (un día menos de descanso para la hipotética final) porque no sé si vamos a jugar la final. Si no jugamos la final, el problema está acabado, tenemos el tiempo necesario para recuperar. Yo creo que no es tan importante tener un día más o un día menos. Lo más importante es tener lo mínimo de descanso que son tres días", defendió, sin desvelar si Andriy Lunin será el titular en ese futuro partido por el título copero, siempre y cuando venzan a la Real Sociedad.

El italiano también abordó el debate sobre el estilo de juego entre el Barça y el Real Madrid, y aseguró que no le molesta que la gente opine que los azulgranas juegan bien y el conjunto blanco, mal. "Cada uno tiene su opinión. A quién le gusta más la posesión, a quién le gusta más la defensa, a quién le gusta más la presión alta, a quién le gusta más el bloque bajo. En el fútbol hay muchas facetas y cada uno puede opinar qué le gusta más o qué le gusta menos", dijo.

"El Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad. El Madrid juega un fútbol distinto, pero con mucha calidad. A mí me encanta el fútbol del Madrid y también cómo juega el Barcelona, no pasa nada. Es difícil comparar, porque las facetas son distintas. Es imposible. El Real Madrid tiene características distintas de los jugadores del Barcelona", confesó.

Aunque mostró predilección por el nivel de su equipo. "Me encanta cómo juega el Real Madrid. Hace tres años que me encanta. Se pueden mejorar cosas, obviamente, porque tú no eres capaz siempre de tener la misma identidad, el mismo estilo, la misma estructura. Simplemente porque cambian los jugadores, cambian las características. Por esto es imposible mantener un estilo, una identidad muy definida para muchos años. Quien intenta tener la misma identidad siempre falla al final", agregó.

Nombres propios

Preguntado por diferentes nombres propios, Ancelotti defendió que Kylian Mbappé "tiene la posibilidad de lograr lo que Cristiano Ronaldo logró en el Real Madrid". "Es difícil comparar a jugadores distintos. Yo lo que puedo es desearlo. Va a ser una leyenda del Real Madrid, como lo es Cristiano Ronaldo", auguró el entrenador, que avanzó que David Alaba "está muy bien", aunque jugar dos partidos cada tres días "puede ser un riesgo", aunque este martes "tiene más opciones" porque no fue titular en Liga.

Precisamente, sobre el arbitraje ante el Leganés este sábado, Ancelotti señaló que recientemente hubo "tres partidos" que les "han costado muchos puntos" y reconoció que el 'Lega' "se puede quejar de una situación gris", pero como también lo pueden hacer ellos.

Finalmente, elogió al joven jugador Enzo Alves, de 15 años e hijo del exfutbolista Marcelo Vieira. "Lo he visto muy bien. Ha jugado poco tiempo, pero ha marcado la diferencia. No lo conozco mucho, pero creo que tiene futuro. Es un delantero muy listo, lo está haciendo muy bien en el cadete, es muy joven. Creo que todo el club tiene mucha ilusión con él. Si llega al nivel del padre, bingo", concluyó.