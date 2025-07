Álvaro Carreras, presentado con el Real Madrid: “Estoy viviendo un sueño”

“Fichar por el Real Madrid significa todo, es cumplir un sueño, volver a la que fue mi casa tres años. Aquí tengo experiencias increíbles. Estoy viviendo un sueño, con muchísimas ganas de afrontar este reto y deseando empezar”, explicó el exjugador del Benfica en la sala de prensa de la ciudad deportiva del club en Valdebebas.

El ferrolano afirmó que el proceso hasta llegar al conjunto blanco fue largo. Sobre sus rumores previos a su llegada procedente del club portugués dijo: “Siempre en el fútbol se habla mucho. Yo estaba enfocado en mi ex equipo, teníamos claro el reto del Mundial, pero ahora comienza una nueva etapa, cierro una puerta para abrir otra gigante. Estoy con muchísimas ganas de empezar ya, de afrontar una temporada que va a ser brillante”. “Estoy eternamente agradecido, me dieron una oportunidad”, dijo sobre el Benfica.

“Hasta el último momento no me lo creía. Siempre he soñado con estar aquí.Estoy preparado para darlo todo de mí por esta camiseta” expresó, antes de mencionar que este es el “día más feliz” de su vida. Sobre su cifra de traspaso de unos 50 millones de euros afirmó que no se basa en eso y que está completamente seguro de lo que es y de lo que puede dar. “En el tema números, el fútbol hoy en día mueve todo eso, pero yo estoy tranquilo”, aseguró.

El joven futbolista de 22 años lucirá el dorsal 18 e inicia una nueva etapa, con Xabi Alonso como técnico, con el que ya ha charlado: “Me ha dado la enhorabuena y me ha dicho que mucha suerte en esta etapa”. “Donde haga falta, en el club de mis sueños, ahí estaré, me dejaré todo y daré todo por esta camiseta”, explicó sobre su posición.

Se define de la siguiente manera: “Es difícil describirse uno mismo, pero me siento un jugador pues que le gusta tener la pelota, físicamente me gusta ir hacia adelante, también ayudo hacia atrás, porque es mi trabajo primero es ayudar atrás, pero, sobre todo, apoyar y dar lo máximo de mí todos los días”.

Respecto a su competencia Fran García y Mendy asegura que son dos jugadores de grandísimo nivel y que viene a “ayudar al equipo, a hacer lo que haga falta y a seguir haciendo historia y conseguir títulos”. Por último, aseguró que promete estar a un nivel muy alto por el equipo de sus sueños y explicó que Marcelo Vieira y Roberto Carlos fueron su inspiración durante muchos años.

Antes, el futbolista español habló en el acto oficial de presentación, donde agradeció al club por la confianza depositada y las palabras del presidente, Florentino Pérez, hacia su familia. “Salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre”, afirmó. “Tengo muchas ganas de vestir la camiseta del Real Madrid. Es un orgullo defender este escudo, por todo lo que representa, es el mejor club del mundo”, aclaró.

“Tampoco quiero olvidarme de lo más importante de mi vida, mi familia. Que sin ellos no sería posible nada de lo que estoy consiguiendo. Y sin olvidarme de mi gran apoyo incondicional, Ginés Carvajal -su representante-. Muchas gracias y ¡Hala Madrid!”, finalizó sus palabras el futbolista. El lateral izquierdo español firma para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.