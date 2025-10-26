Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Barça: Xabi Alonso sorprende con su once para el Clásico

El Real Madrid y el FC Barcelona se ven las caras en el Santiago Bernabéu en el primer Clásico de la temporada. Los blancos llegan primeros en la clasificación, mientras que los culés siguen su estela, dos puntos por debajo, por lo que si ganan le quitarían el liderato. El partido comienza a las 16:15 horas y puede seguirse en directo en Radioestadio y en ondacero.es

El equipo de Xabi Alonso encadena cuatro victorias seguidas -no pierde desde la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid el pasado 29 de septiembre-, mientras que el conjunto de Hansi Flick -que verá el partido desde la grada tras su expulsión ante el Girona- viene de endosarle un 6-1 al Olympiacos en la Champions y de ganar en el último minuto al Girona en LaLiga.

Onces iniciales

Xabi Alonso ha dejado a Carvajal en el banquillo y será Valverde quien ocupe el lateral y Camavinga el centro del campo. Así las cosas, el once del Real Madrid en el clásico es: Thibaut Courtois, Fede Valverde, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Sorpresa por parte de Xabi Alonso, ya que se especulaba que pudiera alinear a Carvajal de inicio, que ha recibido el alta esta semana -se lesionó en septiembre contra el Atleti-. Un Xabi Alonso que enfrenta su segunda prueba de fuego este año. El Madrid afronta este encuentro como una manera de redimirse y olvidar la dolorosa derrota ante el Atleti. Aunque Xabi Alonso ha dicho que todavía "estamos en noviembre y aún no se gana ningún trofeo", una derrota por goleada ante el Barça empezaría a ponerle en el punto de mira.

Por su parte, Hansi Flick ha tenido que improvisar, ya que cuenta con hasta siete bajas, la última la de Christensen por gastroenteritis. El once del Barça para el Clásico queda así: Szczęsny, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Ferrán Torres, Marcus Rashford y Lamine Yamal.

En el conjunto culé no están disponibles ni Lewandowski, ni Raphinha, ni Ter Stegen, ni Dani Olmo, ni Gavi, ni Joan García. Flick ha tenido que tirar de la cantera y convocar hasta a seis jugadores de las categorías inferiores. Por parte del Real Madrid, solo hay dos bajas: Rüdiger y Alaba.

Antecedentes

En la temporada pasada, el Barça ganó los cuatro clásicos que se disputaron. En LaLiga, los azulgrana ganaron en el Bernabéu por un contundente 0-4 y en el Lluís Companys por 4-3. En la final de la Copa del Rey también se impusieron los culés por 3-2 en los últimos minutos de la próoroga y en la Supercopa de España le clavaron una manita (2-5) al Madrid, a pesar de jugar más de media hora con uno menos.

Una tendencia contraria a la de la temporada 2023/2024 cuando el Madrid ganó los tres clásicos de la temporada. En casa, los blancos ganaron 3-2 y en casa del rival 1-2, mientras que en la Supercopa de España la victoria fue más abultada, 4-1. En el cómputo global, el Real Madrid ha ganado 105 clásicos, el Barça 104 y 52 han terminado en empate.