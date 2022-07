Alineación de España ante Dinamarca en la Eurocopa femenina

La Selección se juega en el estadio Community de Brentford el pase a la los cuartos de final de la Eurocopa de Inglaterra. Tras la derrota ante Alemania casi no hay margen de error y solo una victoria y el empate nos clasifican. Enfrente Dinamarca. Un rival que históricamente no se nos ha dado bien pero al que actualmente le tenemos la medida ya que en las últimas cinco ocasiones no perdimos.

El trabajo de la semana se ha centrado en aumentar la concentración para no encajar un gol tempranero como sucediera ante Finlandia y Alemania. Si logramos pasar a cuartos, el rival sería Inglaterra, la gran favorita al título. La selección inglesa cerró la fase de grupos con otra goleada ante Irlanda del Norte (0-5), confirmando un paso impecable, con catorce goles a favor y cero en contra, y con España en el horizonte de los cuartos de final.

Inglaterra se medirá a España el próximo 21 si las españoles empatan o ganan a Dinamarca este sábado. En caso de derrota, será Dinamarca las rivales de las anfitrionas, intratables en sus primeros tres encuentros.

Alineación de España

Paños; Batlle, Paredes, Mapi, Leila; Aitana Bonmatí, Guijarro, Mariona; Lucía, Sheila y Athenea

Alineación probable de Dinamarca

Christensen; Sevecke, Pederser, Veje; Kühl, Junge, Thomsen, Thrige; Bruun, Madsen y Harder