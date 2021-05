Alineación del Atlético de Madrid y la Real Sociedad hoy en LaLiga

Tramo decisivo de La Liga. Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentan a partir de las 22.00 en el estadio Metropolitano. Los rojiblancos tienen una oportunidad de oro para prácticamente eliminar al Barcelona de la lucha por el título y para meter presión al Real Madrid que mañana visita al Granada en el estadio de Los Cármenes.

Thomas Lemar es la baja más significativa para Simeone. Al igual que en su sustitución en el Camp Nou, Saúl Ñíguez es el que ocupará su puesto por lo ensayado durante la semana. El mediocentro ha disputado 19 partidos como titular en esta liga, una cifra muy lejana a la de anteriores campañas. El Atlético ha convertido su estadio en un fortín. No encaja gol desde el tanto de Benzemá el pasado 7 de marzo.

Cuatro jugadores locales están apercibidos y en caso de ver la amarilla se perderían el encuentro del fin de semana ante Osasuna. Son Saúl, Koke, Savic y Hermoso.

La Real Sociedad podría dejar casi hecha su clasificación para la Europa League en caso de victoria. Merino, Ahien, Sangalli y Carlos Fernández son las ausencias que tiene un Imanol Alguacil que lo tiene claro: "No me siento juez de nada, a mí lo que me preocupa es mi equipo"

Alineación probable del Atlético de Madrid

Oblak; Hermoso, Felipe, Savic, Trippier; Saúl, Koke, Carrasco, Llorente; Correa y Luis Suárez

Alineación probable de la Real Sociedad

Remiro; Monreal, Le Normand, Elustondo, Gorosabel; Zubimendi, Guevara, Silva; Oyarzabal, Portu e Isak