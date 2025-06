Alexia Putellas: "Tengo la Eurocopa entre ceja y ceja"

"No te voy a engañar, es una competición que tengo entre ceja y ceja después de la lesión que tuve el día antes de empezar la última Eurocopa. Ya está ahí casi. Tengo muchísimas ganas. Me he preparado mucho tiempo para este momento y, sobre todo, a disfrutarla, que creo que es una competición muy bonita, y a competir para ganar todos los partidos", dijo.

"Sin duda soy una mejor Alexia (después de aquella lesión). Me conozco mucho más, sé cuáles son mis cualidades, sé dónde está también mi trabajo. Todo el sufrimiento, al final, creo que te hace evolucionar como persona y como deportista. Sé gestionar mucho mejor momentos malos, sé saborear los momentos buenos también. En general este año he disfrutado muchísimo. El reto es seguir alargando esa sensación para esta Eurocopa y ayudar al máximo al equipo", añadió durante el día de atención a medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas previo a la cita continental.

Putellas reconoce que en ese tiempo entre Eurocopas también ha cambiado "radicalmente" todo lo que les ayuda a ser mejores como los viajes o los entrenamientos y que ahora las condiciones son de "nivel equipo top masculino". Cree que lograrlo "ha costado mucho" y que "ha trabajado muchísima gente" para que haya un "estructura más profesional". "A nivel de marketing, comunicación, otros departamentos, todos los medios que estáis hoy…", ha añadido.

"Me acuerdo que en mi primera Eurocopa, en 2013, no había ni la mitad. Evidentemente nosotras lo empujamos desde el campo, pero son cosas que han ido cambiando, que han sido una evolución. Antes o después, más rápido o más lento, creo que por fin estamos en el punto que queríamos estar desde hace un tiempo, porque nos lo hemos ganado y porque nos han ayudado a ello", puso de relieve.

En esa línea, subrayó: "Son muchos factores que se han ido acumulando. Sin duda también es el visibilizar nuestro deporte, el que las niñas puedan soñar en ser futbolistas. Mi generación y las anteriores crecimos sin saber que te podías dedicar a esto. Ahora todas esas niñas ya pueden soñar con dedicarse y trabajar para ser futbolistas. Se ha trabajado mucho, el crecimiento que hemos tenido, el que aún queda por hacer… pero en los últimos años ha habido una evolución muy buena. Solo necesitábamos que invirtieran en nosotras, que nos ayudaran a mejorar, y creo que se está viendo el cambio. Tú ves un partido de hace cinco años y no tiene nada que ver con los de ahora".

"Yo sé que tenéis mucha confianza en nosotras, en el equipo. Nosotras somos las primeras, pero también hay grandes selecciones. Yo confío en que si damos nuestra mejor versión, estaremos mucho más cerca de conseguir ganar todos los partidos. Primero en la fase de grupos y luego poder estar en las eliminatorias. Pero es algo muy complicado. Nosotras somos las primeras en exigirnos, pero al final estamos hablando de selecciones top mundiales. Será algo muy complicado", expresó. "Máximo respeto a todos, empezando por los que tenemos en la fase de grupos. Creo que hay cinco o seis selecciones que tienen muy buenas jugadoras, que llevan tiempo trabajando también, que son grandes equipos. Inglaterra Alemania, Francia, Italia es un rival muy incómodo también, Suecia tiene grandes jugadoras… No me quiero dejar ninguna, pero creo que estas selecciones perfectamente pueden llevarse el título", agregó.

En cuanto a la lucha por el Balón de Oro, distinción que ha ganado dos veces y a la que aspira como una de las principales candidatas también este año, apuntó: "Es un poco extraño porque no deja de ser un título individual en un deporte colectivo. Últimamente tengo la sensación de que se le da más valor del que tiene. Tiene el prestigio de ser el mejor título individual dentro de un deporte colectivo, pero no deja de ser eso. Tampoco te define tanto un premio individual. Lo que te define son todos los partidos que has jugado esta temporada, todo lo que has hecho o lo que no has hecho".

"Entiendo cómo va esto. Lo he vivido. Y si hablan de ti en esas quinielas, quiere decir que has hecho algo bien. Vengo de lo más abajo, de una lesión. No es que me reconforte o no, porque realmente no interfiere mucho, pero se agradece que se valore el esfuerzo que has hecho para salir de una lesión tan dura. Lo importante es la Eurocopa. Entiendo que son cosas que pueden ayudar a crecer ciertos deportes, pero es raro que en un deporte colectivo se dé tanto prestigio a un título individual. Pero cuantas más jugadoras haya del equipo en el que juegas y en la selección, quiere decir que se están haciendo bien las cosas", añadió.