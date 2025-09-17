Alexander-Arnold, entre seis y ocho semanas ko

El Real Madrid no podrá contar con el inglés Trent Alexander-Arnold durante las próximas seis semanas.

Parte médico

Según el parte médico emitido esta mañana por el club blanco tras las correspondientes pruebas médicas, el inglés queda "pendiente de evolución", aunque se estima que podría tener que estar de baja entre seis y ocho semanas.

Alexander-Arnold fue reemplazado por Dani Carvajal a los cinco minutos del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu después de echarse una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois.

Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal, quien fue expulsado en el segundo tiempo por dar un cabezazo al meta argentino Gero Rulli.

La lesión del internacional inglés merma otra vez la posición de lateral derecho, zona que acabó ocupando desde el minuto 73 el canterano Raúl Asencio. Carvajal queda pendiente de la sanción que le imponga la UEFA. El Real Madrid visitará el próximo 30 de septiembre al Kairat Almaty y recibirá el 22 de octubre al Juventus.

Trent Alexander-Arnold, quien fichó en verano por el Real Madrid procedente del Liverpool, volvía a la titularidad este martes después de haber sido suplente el sábado en Liga ante la Real Sociedad, partido en el que el Real Madrid acabó también con diez jugadores por expulsión de Dean Huijsen y en el que reemplazó a los 82 minutos a Carvajal.

Dentro de la rotación de Xabi Alonso con ambos, el futbolista inglés había sido titular en el primer y el tercer encuentro de LaLiga y suplente en el segundo y el cuarto, y volvía a entrar en el once en el inicio del periplo europeo.

Hasta este partido había participado 151 minutos esta campaña, aunque ya había participado con el cuadro blanco en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en cuya semifinal ante el PSG no pudo intervenir por un problema físico.