Alemany, sobre el futuro de Rodrigo: "Me consta que hay equipos interesados en él"

El director general del Valencia, Mateu Alemany, aseguró este miércoles que el club es "completamente ajeno" al tema de las apuestas deportivas que provocó este martes la 'Operación Oikos' y aseguró que acudirán a los tribunales "si alguna persona o medio imputa" al Valencia en este asunto.

"Sobre este tema quiero dejar clara nuestra posición: el Valencia es completamente ajeno a todo esto. Ante cualquier persona o medio que impute al Valencia en cualquier tipo de acción ilícita iremos con querellas", indicó en su comparecencia ante los medios.

"En general se obvia la nota pública de la Liga de Fútbol Profesional que concreta y limita esas actuaciones y que en absoluto afecta a nuestro club. Nos remitimos a la nota pública de la LFP que es la única información relevante que tenemos", agregó. El directivo del club valenciano reconoció que el tema de las apuestas es "grave desde hace mucho tiempo" e insistió en que el Valencia "apoya totalmente a la LFP en la lucha contra las apuestas".

Polémica Supercopa

Además, asegura que ante el conflicto que mantienen con la RFEF por el formato de la próxima edición de la Supercopa le gustaría que un tercer organismo neutral y competente como el Consejo Superior de Deportes (CSD) se pronuncie al respecto.

El club valencianista defiende la reglamentación que se aprobó en su día para esta temporada, por la que la Supercopa debían disputarla el campeón de Liga y Copa, mientras que en la última Asamblea de la RFEF se aprobó variar el formato de esta temporada y que se jugara entre cuatro equipos.

"Hemos competido durante la temporada 18-19 con un reglamento. Somos campeones de Copa y tenemos derecho a jugar la Supercopa. En ese reglamento lo que se estipulaba es que jugara el campeón de Liga y el de Copa, lo que además está en la etimología del término: los dos campeones. Ha sido así toda la vida y tiene una lógica aplastante", señaló.

"Hablamos del tema con la RFEF en Sevilla, de forma cordial, y querríamos que el CSD se pronuncie sobre cuál de esas dos tesis tiene razón. Las dos son defendibles. No estamos en contra de que el formato cambie para la temporada siguiente, hasta igual nos beneficia, pero en nuestra opinión debería de ponerse en marcha la temporada que viene con efectos para la siguiente", agregó.

Alemany insistió en que lo mejor sería que en esa discusión jurídica un tercero "neutral y competente como el CSD nos diga si es una cosa u otra". Lo que sí que quiso aclarar de forma tajante es que el Valencia no tiene intención de bloquear nada, ni se ha planteado no disputar la Supercopa si finalmente prevalece la decisión de la RFEF. "Jugaremos la Supercopa sí o sí. Sería del todo absurdo e iría en contra de los intereses de nuestro club no hacerlo", concluyó.

Sin propuestas formales por Rodrigo

También habló sobre su delantero estrella, Rodrigo. Le considera un jugador "trascendente", y dejó abierto su futuro como consecuencia de su gran rendimiento y de los clubes interesados en el jugador. Al respecto indicó que se trata de un futbolista "importantísimo en la plantilla", al tiempo que también señaló que el club afronta el mercado en una buena situación.

"Seguro que hay interesados. Me consta porque no hay muchos como él en el mercado. Nosotros estamos tranquilos y él también está muy feliz en el Valencia", apuntó Alemany antes de asegurar que no interpreta la carta que dedicó a la afición como una despedida. "Yo no hago esa interpretación sobre su nota de agradecimiento a la afición, que me parece magnífica. No interpreto que tenga nada que ver", recalcó.

Alemany admitió que el club tiene "necesidad" pero también que tras los últimos meses está en "una buena posición porque la cantidad que necesita para cerrar sin pérdidas y para el aumento del 'fair play' es asumible". "La clasificación para la Liga de Campeones es fundamental. Vamos a ver qué pasa y en función de los movimientos que haya y contando con la decisión del futbolista, veremos", afirmó.

El director general del Valencia explicó que no ha habido "propuesta formal" de ningún club por Rodrigo, aunque sí "mucho interés y preguntas". "El mensaje es: 'Si tiene interés y conoce la cláusula: usted mismo'", dijo Alemany, quien también señaló que el jugador no le ha trasladado nada, al tiempo que reconoció que "es evidente que la frase de que 'un jugador juega donde quiere', tiene mucho peso".