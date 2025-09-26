Alberola Rojas dirigirá el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid

Javier Alberola Rojas, del Comité de Castilla-La Mancha, ha sido designado para dirigir este sábado el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports.

La experiencia de Alberola

Será la tercera vez que Alberola arbitre el duelo de la máxima rivalidad madrileña. La primera vez fue en LaLiga en septiembre de 2023, con triunfo por 3-1 del cuadro rojiblanco; y la segunda fue en enereo de 2024 en la semifinal de la Supercopa, esta vez con triunfo del equipo blanco por 5-3.

Será su decimoséptimo partido que le pite al Real Madrid, en los que ha ganado once partidos, ha empatado dos y ha perdido tres.

Mientras tanto, con el Atlético de Madrid ha coincidido 18 veces, en las que el equipo rojiblanco ha logrado diez victorias, ha empatado cuatro encuentros y ha perdido otros cuatro, el último dicho duelo de la Supercopa disputada en Arabia Saudí.

Alberola, que dirigirá al Atlético y al Real Madrid por primera vez esta campaña, estará auxiliado en el VAR por los madrileños Carlos del Cerro y Valentín Pizarro, con lo que se cumple la idea del Comité de acabar con la 'territorialidad' en las designaciones.

Otras designaciones

Por otro lado, el encuentro Getafe-Levante lo pitará Mateo Busquets, del Comité Balear, que tendrá en la sala VOR al gallego Javier Iglesias y al andaluz Jorge Figueroa.

El Mallorca-Alavés lo dirigirá Adrián Cordero, del Comité Cántabro, con el andaluz Mario Melero en el VAR; y el Villarreal-Athletic lo dirigirá Miguel Sesma, del Riojano, con el asturiano Pablo González en la sala VOR.

En cuanto a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, Eder Mallo, del Comité Castellano-leonés, arbitrará el encuentro Racing de Santander-Andorra; Germán Cid, del mismo Comité, el Eibar-Deportivo; y el aragonés Carlos Muñiz el Las Palmas-Almería.