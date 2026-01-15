El Alavés avanza a cuartos de la Copa ocho años después

Después una primera parte igualada, el delantero murciano adelantó a los albiazules en el minuto 49. A los 20 minutos Isi Palazón fue expulsado con tarjeta roja directa, muy protestada por los madrileños, a los siete minutos de haber ingresado en el terreno de juego y el partido cambió por completo. Con todo de cara, los de Eduardo Coudet esperaron su momento para sentenciar un partido que pudieron cerrar antes. Carlos Vicente recogió un mal despeje de Cárdenas y puso el 2-0 desde lejos.

Los locales entraron con más ímpetu y energía en el partido y manejaron posesiones largas con la banda derecha como protagonista. Sin embargo, los albiazules no llegaron a terminar las jugadas y el Rayo fue asentándose en el terreno de juego. El brasileño Calebe Gonçalves fue el más incisivo en un primer cuarto de hora en el que no pasó mucho, pero donde el Alavés comenzó dando los primeros pasos. A los de Íñigo Pérez les costaba más trenzat jugadas y avanzar en un terreno de juego donde los del 'Chacho' Coudet estaban mejor ubicados.

El primer disparó llegó a los 23 minutos de partido. Abde Rebbach probó a Dani Cárdenas, que atrapó el disparo con una buena colocación. Fue el primer aviso de un Alavés que no tuvo mucho trabajo defensivo, salvo algún contragolpe veloz de un Rayo que buscó un juego más directo ante la presión local. Los vascos lo intentaron, sobre todo, desde lejos en una primera hora donde los madrileños apenas aparecieron en el partido, pero se mantuvieron ordenados atrás bajo la batuta de Florian Lejeune.

A partir de aquí, el partido cambió porque los rayistas comenzaron a ganar terreno, aunque tuvieron los mismos problemas que su rival para acabar las jugadas. La lesión de Camello provocó un cambió de dos jugadores por parte de Íñigo Pérez antes del descanso, que buscó la reacción de sus jugadores al dar entrada a Pep Chavarría y Álvaro García. Con las sustituciones, la escuadra rayista ofreció su mejor versión y estuvo a punto de lograr el primer gol, pero Fran Pérez se encontró con Raúl Fernández al filo del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Alavés pegó primero. Los babazorros recuperaron el balón cerca de los dominios de Cárdenas y Toni Martínez, en un escorzo, recogió un rechace de un disparo de Aitor Mañas y el murciano puso en ventaja a su equipo. El gol encendió a los albiazules, que volvieron a rondar la portería rayista. Íñigo Pérez puso toda la carne en el asador con Isi y De Frutos, que comenzó a crear peligro desde que saltó al terreno de juego. El ‘Chacho’ refrescó la línea de tres cuartos y el partido volvió a tener otro momento clave con la expulsión directa de Isi, que duró siete minutos en el terreno de juego.

Se puso todo de cara para el Alavés, que cogió confianza con la posesión de balón, para acercarse al segundo gol y agotó al Rayo, que se agarró al balón parado y a algún contragolpe suelto. Cárdenas apareció para evitar que el Glorioso ampliara la renta, con dos buenas intervenciones ante los remates de Antonio Blanco y Carles Aleñá en la recta final del partido. Con el Rayo volcado, el Alavés montó un contragolpe peligroso que obligó a salir de su portería al arquero rayista que no pudo alejar el balón con la cabeza. El esférico le llegó a Carlos Vicente que, a puerta vacía, logró introducir el balón desde 25 metros a ras de césped para dar el pase definitivo a los alavesistas.