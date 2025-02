Aitana Bonmatí: "Me sorprende que no se penalizaran las coacciones"

El expresidente de la RFEF fue condenado a 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros (unos 10.800 euros) por un delito de agresión sexual por el beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso tras la victoria de España en el Mundial de 2023. Tanto Rubiales como el exentrenador de la selección femenina Jorge Vilda y los exempleados de la RFEF Albert Luque y Rubén Rivera, que se sentaron con él en el banquillo en relación a esos hechos, fueron absueltos del delito de coacciones a la jugadora.

Aitana, que está concentrada con la selección española que se enfrentará este miércoles con la de Inglaterra en Wembley en la Liga de Naciones, habló este martes en la rueda de prensa previa al encuentro sobre la repercusión que tiene la sentencia a Rubiales. "La sentencia sienta precedentes sobre esta clase de casos, de agresiones sexuales, pero me sorprende que no se hayan penalizado las coacciones. Tenemos que respetar a la justicia, pero prefiero quedarme con que el proceso ha servido de algo. Todas aquí estamos contentas porque hemos apoyado a nuestra compañera mientras seguíamos jugando y hemos luchado para que estas cosas no queden en vano", dijo.

Aitana, además, agradeció a las futbolistas inglesas y a la seleccionadora, Sarina Wiegman, su apoyo durante todo este tiempo. "Creo que este caso ha ocurrido por una razón y que se nos respetará más a las mujeres. Y la gente se puede dar cuenta de que es algo importante y que no debe pasar nunca más. Ha sido un tiempo difícil, pero esto nos hace aún más campeones, porque hemos ganado dentro del campo y fuera de él. Estamos orgullosas de ello, porque hemos tenido que sufrir mucho y esto nos hace más fuertes", aseguró.