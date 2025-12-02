Aitana Bonmatí será operada de una fractura de peroné

Aitana, que terminó el entrenamiento de este domingo con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas lesionada tras un mal apoyo en una acción fortuita, será operada por el doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos de la entidad azulgrana. La de Sant Pere de Ribes ha causado baja en la concentración de la selección española que se enfrentará este martes a Alemania en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Las pruebas médicas a las que Bonmatí se sometió este lunes en la capital catalana han confirmado el diagnóstico de los servicios médicos de la RFEF y determinado que finalmente tendrá que pasar por el quirófano. Después de la intervención, el Barça facilitará un nuevo parte médico pero, en cualquier caso, la lesión necesitará varios meses de recuperación. El club también informó de que la delantera Kika Nazareth, que sufrió un esguince del ligamento del lateral interno del tobillo izquierdo en el amistoso Portugal-Países Bajos del pasado viernes, estará unas tres semanas apartada de los terrenos de juego.

Las bajas de Aitana Bonmatí y Kika Nazareth se suman a las de la centrocampista Patri Guijarro, que se recupera de una fractura de estrés en el escafoides del pie derecho, y la delantera Salma Paralluelo, quien se lesionó el ligamento colateral de la rodilla izquierda en la anterior ventana internacional, también con la selección española.