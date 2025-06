Aitana Bonmatí sale del hospital y se reincorporará a la selección

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó en su web del estado de salud de Bonmatí, aunque no concretó cuándo llegará a la concentración del equipo que dirige Montse Tomé, que va a volar hoy a Suiza para disputar la Eurocopa, donde debuta el próximo jueves ante Portugal en Berna. Aitana no pudo entrenarse el jueves por tener unas décimas de fiebre y, al persistir durante el viernes, se sometió a las pruebas que determinaron que padecía una meningitis vírica.

Tomé dio a conocer el ingreso hospitalario de una de las capitanas de la selección el pasado viernes al término del partido amistoso que España ganó 3-1 a Japón en el estadio de Butarque (Leganés), del que Bonmatí no formó parte de la convocatoria. "En principio, todo iba bien, pero en la última prueba se le diagnosticó meningitis vírica. Está controlado, tal y como me dice el doctor. Está ingresada, pero no sabemos plazos. Hay que tener paciencia. Aitana es importantísima, la vamos a esperar sí o sí hasta el final", explicó la seleccionadora.

Poco después, la futbolista del Barça publicó una foto desde la cama del hospital mientras veía el encuentro de sus compañeras. La última ocasión en la que se vio a Bonmatí fue el pasado jueves cuando posó en la foto con el resto del equipo junto con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El día previo también participó en la audiencia que la reina Letizia ofreció a la selección en el Palacio de la Zarzuela. Después del estreno ante el combinado portugués en la Eurocopa, con la incógnita de si Bonmatí estará disponible, España, actual campeona del mundo, se medirá con Bélgica el 7 de julio y cuatro días después, cerrará la fase de grupos ante Italia. En el torneo, que España nunca ha ganado, participan 16 selecciones y las dos primeras de cada grupo pasarán a cuartos de final.