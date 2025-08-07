AFE muestra su apoyo a Ter Stegen en su conflicto con el Barça

Fuentes del sindicato confirmaron que han comunicado ese respaldo al futbolista, después de que este se haya negado a firmar el informe médico que el Barça debe enviar a la Comisión Médica de LaLiga, para cumplir con 'el fair play" de acuerdo a las normas de elaboración de los presupuestos de los clubes y de que la entidad le haya abierto un expediente.

Independientemente de que esté afiliado o no, ya que los datos de afiliación a una organización sindical son personales, para el sindicato la activación por el Barça de un expediente al jugador no tendría recorrido, ya que el futbolista no se ha salado el régimen disciplinario y no está obligado a compartir sus datos de su salud, especialmente protegidos por la Ley de Protección de Datos. La norma solo obliga al trabajador a comunicar que está en situación de incapacidad temporal.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales a su vez establece que las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Y añade que el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y autoridades sanitarias, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin el consentimiento expreso del trabajador.